LOFkurser har rykket undervisningen online. Pressefoto

Aftenskole er blevet til fjernundervisning

LOFkurser lægger også opgaver ud til dagligt på Facebook

Hillerød Posten - 06. april 2020 kl. 05:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved aftenskolen LOFkurser har undervisningen været lukket ned, siden statsministeren lukkede ned for landet 11. marts. LOF har normalt blandt andet kurser i Aftenskolernes Hus i Hillerød.

Til gengæld er en del af undervisningen blevet fjernundervisning - blandt andet i så forskellige fag som motion, musik, sprog samt akvarelmaling.

"Det er helt fantastisk at opleve den opbakning, vi har fået fra både kursister og undervisere," udtaler fagkonsulent Sirenetta Poulsen, der har ansvaret for bl.a. musik-, IT- og sprogholdene ved LOFkurser, i en pressemeddelelse.

"Vi oplever, at kursisterne vender tilbage og fortæller, hvor meget de savner at mødes i en indlæringsprocess, og at de savner hinanden. Derfor er det også ekstra vigtigt, at vi er kreative og finder på forskellige måder på, hvordan de kan holde fællesskabet i gang i denne tid".

Opgaver på Facebook Ud over fjernundervisning lægger LOFkurser små opgaver ud på deres Facebook-side to gange om dagen. Om formiddagen kl. 11 kan det være en kreative opgave eller en sprogopgave - eller måske en hjernetræningsopgave. Og om eftermiddagen kl. 16 er det motionsvideoer, så folk både får trænet krop og hjerne. Opgaverne er for alle, der følger LOFkursers Facebook-side, og det er der en grund til:

"Vi synes, at vi som oplysningsforbund har en samfundsforpligtelse i denne mærkelige situation. Derfor vil vi gerne dele vores indhold med alle og ikke kun dem, der har betalt for et kursus,", udtaler skoleleder Susanne Henriksen.

