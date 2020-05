Se billedserie Fujifilm har indgået en aftale med Bill Gates-fond, der har afsat 860 millioner til kamp mod coronavirusset, og reserverer plads til lægemiddelproduktion på deres anlæg i Hillerød. Pressefoto Foto: Mette Dolmer Thygesen

Aftale med Bill Gates: Virksomhed i Hillerød skal producere corona-lægemidler

Virksomheden Fujifilm skal hjælpe Bill Gates i kampen mod coronavirus og reserverer anlæg i Hillerød til at producere coronamedicin

Hillerød Posten - 01. maj 2020
Af Mette Dolmer Thygesen

Endnu findes der ingen medicinsk behandling af coronavirusset Covid-19, men når den på et tidspunkt er klar, skal virksomheden Fujifilm producere den på deres anlæg på Biogenallé 1 i Hillerød.

Fujifilm har nemlig indgået en aftale med The Therapeutics Accelerator, som Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome og Mastercard står bag, og som skal hjælpe med at tackle coronavirussets indtog i verden ved at udvikle behandling.

Det fortæller Fujifilm i en pressemeddelelse.

Købte anlæg sidste år Fujifilm købte anlægget i Hillerød af Biogen sidste år for lidt under seks milliarder kroner og reserverer nu plads til at fremstille lægemidlerne på deres produktionsanlægget, hvor de ifølge pressemeddelelsen også vil levere teknisk ekspertise til at fremtiden Covid-19-behandling.

Bill Gates-fonden arbejder på at fremskynde lægemiddeludviklingen og finde frem til en lovende medicin. Lægemidlerne skal fremstilles hurtigt og dedikeres til patienter med Covid-19 i lande med lavere indkomst.

"Covid-19 har haft en kæmpe indflydelse på det globale samfund. Med målet om at styrke samfundet gennem innovation er Fujifilm Corporation og de forskellige Fujifilm-virksomheder globalt forpligtet til at støtte kampen mod Covid-19," udtaler Martin Meeson, administrerende direktør i Fujifilm Diosynth Biotechnologies, i pressemeddelelsen.

Han er stolt af, at Fujifilm kan bruge sine ressourcer til at støtte Bill Gates-fondens mission om at forbedre sundheden, siger han.

Seks bioreaktorer Anlægget i Hillerød er udstyret med seks 20.000 liter bioreaktorer til lægemiddelfremstilling. Fujifilm skal ifølge aftalen også montere, mærke og emballere lægemidlerne.

Nu venter Fujifilm på det rette lægemiddel, siger Lars Petersen, som er Chief Operation Officer for Fujifilm Diosynth Biotechnologies i Hillerød, til TV2:

"Når vi har medicinen, så kan vi handle med det samme. Vi sidder reelt bare og venter på kandidaten".

Fujifilm er en af de få virksomheder på verdensplan, der kan producere biologisk medicin i den skala, fortæller han til Frederiksborg Amts Avis:

"Når det skal gå så stærkt, så bliver man nødt til at reservere kapacitet, før man har produktet," siger han og glæder sig over, at virksomheden kan hjælpe i kampen mod coronavirusset:

"Det har utrolig stor betydning for medarbejderne, der kan være med til at hjælpe midt i en pandemi. Det betyder noget at gøre noget, der giver mening for patienter," siger han til amtsavisen.

860 millioner

Samlet set er der i The Therapeutics Accelerator afsat lige under 860 millioner kroner til at bekæmpe coronavirusset, men det fremgår ikke, hvor stort et beløb der afsættes til anlæggene i Hillerød. Hvor meget af Fujifilms anlæg, der skal reserveres produktionen af lægemidlerne, fremgår heller ikke.

Der er cirka 800 ansatte på Fujifilms anlæg i Hillerød.

Indtil videre har Bill Gates-fonden reserveret produktionskapacitet i Hillerød til og med 2021, men fonden har også mulighed for at forlænge aftalen.