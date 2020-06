Se billedserie Der er lavet to afsætningspladser på Møntportvejen, og derudover kan busserne også sætte turister af i rundskørlsen. Foto: Martin Warming

Afsætningspladser er klar - nu mangler turisterne bare

Hillerød Kommune er ved at være færdig med de afsætningspladser, som busserne skal holde på, når de skal sætte turister til slottet af

Hillerød Posten - 04. juni 2020 kl. 07:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-pandemien har formentlig lagt en dæmper på antallet af busser, der kommer til at fragte turister til og fra Frederiksborg Slot i de kommende uger og måneder.

Men når turistbusserne engang begynder at vende tilbage, så er de nye buslommer på Møntportvejen og Frederiksværkgade klar til at tage imod dem.

Turistbusserne har tidligere parkeret på Markedspladsen, men da der skal bygges et hotel her, har politikerne skullet finde nye parkeringsløsninger til busserne, og i februar besluttede byrådet, at der skulle laves to afsætningspladser på Møntportvejen og en på Frederiksværksgade.

Ideen er, at busserne skal sætte turisterne af på afsætningspladserne, hvorefter de kører ud og parkerer på enten Roskildevej eller op på Tromlepladsen ved Rendelæggerbakken, hvor der begge steder er plads til seks busser, og når turisterne er færdige med at besøge det historiske slot, kører busserne ned og henter dem igen.

Kommunen er også ved at undersøge muligheden for at lave fire afsætningspladser på Markedsstræde, og der er blevet udarbejdet et forslag til yderligere turistparkeringspladser på Roskildevej nord for rundkørslen ved Milnersvej.

35 busser om dagen Frederiksborg Slot har oplyst til Hillerød Kommune, at antallet af gæster på slottet ligger et sted mellem 1.500 og 2.200 om dagen i højsæsonen, og at op mod 85 procent af dem kommer med en turistbus. August er typisk den travleste måned med op til 35 busser om dagen, mens der i de øvrige måneder fra maj til september i gennemsnit ankommer mellem 20 og 25 busser med turister til Hillerød om dagen.

Kommunen har vurderet, at de tre busholdepladser, der nu er blevet lavet på henholdsvis Møntportvejen og Frederiksværksgade, er tilstrækkeligt selv på de meste travle tidspunkter, da der - udover de tre nævnte buslommer - også er plads til to busser i selve rundkørslen på Møntportvejen.

Busserne må maksimalt holde 15 minutter på de nye afsætningspladser.

