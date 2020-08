Arkivfoto: Jens Berg Thomsen Foto: Picasa

Affaldsdirektør opsagt i Hillerød Forsyning

Hillerød Forsynings bestyrelse melder ud, at de vil trimme både lønpakker og ledelse. Affaldsdirektør er blevet opsagt

Hillerød Posten - 14. august 2020 Af Mette Dolmer Thygesen

Firmabiler skal ikke længere indgå i ledernes lønpakker - og topledelsen slankes i Hillerød Forsyning.

Det oplyser forsyningsselskabets bestyrelse i en pressemeddelelse fredag.

Heraf fremgår det også, at affaldsdirektør Peter Maltha Larsen er blevet opsagt og fratræder sin stilling, og at forsyningen vil styrke sin kommunikation.

Tillid til ledelsen Bestyrelsen udtrykker i pressemeddelelsen fuld tillid til ledelsen i selskabet og til administrerende direktør Søren Støvring, som fortsætter på posten:

"Bestyrelsen er meget tilfreds med de faglige resultater Hillerød Forsyning har opnået. Hillerød Forsyning har en ledelse, som kan gennemføre de faglige og projektmæssige opgaver, som virksomheden står over for, og som vil medvirke til at gøre Hillerød til en mere grøn kommune," lyder det i pressemeddelelsen, som er underskrevet af bestyrelsesformand Klaus Markussen, som også er viceborgmester for Venstre.

Hillerød Forsyning har været i vælten for flere sager, blandt andet da Gadevangborger Rasmus Visby efter en aktindsigt fremlagde, at Søren Støvrings løn er på 1,85 millioner kroner om året, mens affaldsdirektør Peter Maltha Larsen, som altså nu er opsagt, tjente 1,1 million kroner om året.

Trimningen af ledelsen og lønpakkerne skyldes, at Hillerød Forsyning "kigger ind i en række store projekter, som i høj grad driver den grønne omstilling i Hillerød Kommune," står der i pressemeddelelsen:

"Den udvikling er vigtig. Derfor har det været vigtigt for bestyrelsen i Hillerød Forsyning at betone, at Hillerød Forsyning er et kommunalt ejet selskab. Bestyrelsen vil derfor behandle oplæg om dette på det førstkommende bestyrelsesmøde og fortsætte arbejdet med, hvordan Hillerød Forsyning tydeligere fremstår som kommunalt ejet selskab, uden at gøre køb på krav om, at selskabet skal være selskabsmæssigt adskilt fra Hillerød Kommune," fortsætter bestyrelsen.

Handler om at komme videre Bestyrelsen skal på deres kommende møde behandle det konkrete oplæg til at tage firmabilerne ud af ledernes lønpakker.

I forbindelse med, at Peter Maltha Larsen er opsagt og med den efterfølgende reorganisering vil bestyrelsen præcisere, at "der i selskabet kun er en direktør og det er den administrerende direktør. Titlerne i topledelsen tilpasses titler som anvendes i flere andre forsyningsvirksomheder," skriver bestyrelsen.

"For bestyrelsen i Hillerød Forsyning handler det om at komme videre med de projekter, der er helt afgørende for at vores profil i Hillerød kommune kan blive endnu mere grøn. Det er ikke mindst et nyt dampværk. Grøn fjernkøling til Nyt Hospital Nordsjælland. Snart et nyt vandværk og opdateringer på renseanlægget så vi kan rense alt spildevand for medicinrester - og i øvrigt rense vandet bedre. Alt sammen forudsætninger for både Hillerøds grønne omstilling og for den rivende udvikling og vækst vi oplever i Hillerød Kommune," skriver Klaus Markussen.

