Advarer om voldsom tyv i Hillerød

65-årig kvinde fik stjålet sin taske med et stort pengebeløb, hun lige havde hævet, fra sin bil. "En meget voldsom oplevelse," siger kvinden, som gerne vil advare andre mod tyven

Hillerød Posten - 27. september 2020 Af Mette Dolmer Thygesen

En 65-årig kvinde fik sig forleden en meget ubehagelig oplevelse, efter hun havde hævet penge i Danske Bank på Munkeengen i Hillerød.

Hun havde bevidst valgt at hæve pengene i bankafdelingen frem for ved en hæveautomat, da hun skulle hæve et stort beløb, nemlig 20.000 kroner.

Men da hun stod banken, var der en kvinde, som havde et glas med småmønter, som begyndte at blande sig og tage fat i den 65-åriges hævekort.

"Jeg råbte op, og bankpersonalet kom hurtigt farende for at hjælpe og fik kvinden gennet væk," fortæller den 65-årige Hillerød Posten.

Fulgte efter hende Den 65-årige talte sine penge, puttede dem i en kuvert og ned i sin taske. Derefter gik hun ud på et andet ærinde i en bilforhandler, hvor hun stod og snakkede en halv times tid. På et tidspunkt kom en kvinde ind i forretningen, og da personalet spurgte, om de kunne hjælpe, smuttede kvinden igen. Den 65-årige mener, at det var kvinden, som havde fulgt efter hende fra banken.

Den 65-årige gik derefter tilbage til sin bil, hvor hun satte sig ind og stillede sin taske på passagersædet. Hun havde taget sin briller af for at kigge på sin mobiltelefon, da bildøren på passagersiden pludselig blev åbnet og en arm blev stukket ind.

"I løbet af ingen tid havde de stjålet min taske. Jeg kunne desværre næsten ingenting se, fordi jeg ikke havde mine briller på, men jeg så en person, som løb over gaden og satte sig ind i en bil, der var parkeret der. Personen og en chauffør kørte væk i høj fart. Jeg steg ud og skreg 'stop tyven', men de var allerede væk," fortæller den 65-årige, som ønsker at være anonym, men Hillerød Posten kender hendes navn.

I bilforretningen hjalp de med at få spærret den 61-åriges kort og konti og få ringet til politiet. Hun blev senere afhørt, og politiet fik kameraoptagelser fra banken til sagen.

Stadig chokeret Den 65-årige er stadig chokeret oven på hændelsen, fortæller hun, og vil gerne advare andre om tyve:

"Jeg holdt jo godt fast i min taske hele tiden, også da jeg var i bilforretningen. Men jeg tror, hun så, at jeg hævede pengene, og fulgte efter mig. Jeg havde ikke drømt om, at tasken ville blive stjålet i bilen så lang tid efter. Samtidig var kvinden meget voldsom. Jeg er ked af, at jeg ikke havde sat tasken fast med sikkerhedsselen på passagersædet, så de ikke kunne stjæle den. Det skete bare som et lyn fra en klar himmel - jeg har aldrig oplevet noget lignende," siger hun.

Østeuropæisk udseende Episoden skete 21. august omkring klokken 15, og Nordsjællands Politi modtog anmeldelsen kort efter, bekræfter de.

Kort forinden havde den 65-årige kvinde læst om en 76-årig mand, som havde fået stjålet sin pung i en elevator i SlotsArkaderne, og den 65-årige mener, det kan være samme kvinde, som var spil her. Signalementet var i hvert fald det samme: Hun havde østeuropæisk af udseende, var mellem 30 og 35 år gammel og 160-170 centimeter høj. Hun var almindelig af bygning og hvid i huden med sort, mellemlangt hår.

"Jeg kan heldigvis få pengene erstattet fra forsikringen, men det var en meget voldsom oplevelse, og jeg er stadig chokeret over det. Så jeg vil gerne advare andre," siger hun.

