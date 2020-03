Ældrecenter aflyser fødselsdagsaktiviteter på grund af coronavirus

Der skulle have været fuld gang i fødselsdagsaktiviteterne i GrønnegadeCentret i disse dage.

Men alle aktiviteter er nu blevet aflyst på grund af coronavirus.

Det fortæller centerleder Anette Høyer til Hillerød Posten onsdag eftermiddag.

"Det er en beslutning, vi har truffet i samarbejde med Hillerød Kommune," siger hun.

Centret kan i disse dage fejre sin 25-års fødselsdag. Den store fødselsdagsfest for over 300 gæster på rådhuset, der skulle have været afholdt tirsdag aften, blev også aflyst, og der var planlagt en lang række aktiviteter de kommende dage, men de bliver altså heller ikke til noget nu.

"Det er vi selvfølgelig rigtig kede af. Vi har forberedt os og glædet os i lang tid, så det er en lidt mat fornemmelse, at vi nu må aflyse. Men vi skal passe på hinanden, og det er vigtigere, end at vi får fejret vores fødselsdag," siger centerlederen.

"Men alle dem, jeg har talt med, har selvfølgelig en forståelse for, at vi har truffet den beslutning," tilføjer hun.

Det skal understreges, at det kun er fødselsdagsaktiviteterne, der er aflyst. Selve centret holder stadig åbent.

Indtil videre er Centerrevyen, der spiller på GrønnegadeCentret i påsken, heller ikke aflyst.

Den store fødselsdagsfest, der skulle have været afholdt i tirsdags, er blevet udskudt til september.