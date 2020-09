Se billedserie Prismodtager Jacob Petersen med prisen som Årets Faglærer. Pressefoto

Årets lærer er fundet på Hillerød Tekniske Skole: - Du spotter elevernes potentiale

Jacob Pedersen er kårets som årets underviser

Så er Byggeriets Faglærerpris på Hillerød Tekniske Skole uddelt. Prisen går til Jacob Pedersen.

"Når Jacob Pedersen underviser sine elever på Hillerød Tekniske Skoles tømreruddannelse, så er gode relationer, høj trivsel og innovativ undervisning i højsædet. Derfor er Jacob netop blevet hædret med Byggeriets Faglærerpris, som uddeles af Uddannelsesforbundet og Boligfonden Kuben," skriver Hillerød Tekniske Skole i en pressemeddelelse.

Spotter potentiale Det var en tydelig stolt og meget ydmyg faglærer, som fik overrakt prisen fredag eftermiddag, og taler fra blandt andet U/Nords uddannelsesdirektør Tina Steinbrenner understregede, hvorfor Jacob var den rette modtager:

"Jakob, du ser hver enkelt elev, spotter det potentiale, de hver især har, og formår at udvikle og planlægge læringsforløb, hvor den enkelte elev udvikler sig, motiveres til at være nysgerrig og skaber innovative og flotte resultater. Du bringer din faglighed i spil, når du kombinerer ikke blot praksis og teori, men også kobler faglighed, innovation, pædagogik og didaktik med dine personlige og sociale kompetencer".

Inspiration Prisen gives til en inspirerende byggefaglærer, som på usædvanlig vis har udmærket sig, brænder for at videregive viden og er en støtte for eleverne. Og netop Jacobs veludviklede pædagogiske værktøjskasse blev fremhævet flere gange ved prisuddelingen, og var også grunden til at flere af hans tømrerelever var mødt frem til prisoverrækkelsen, hvor de dannede et espalier af flag, som prisvinderen skulle igennem på sin vej mod scenen. Anders Jensen, som er en af Jacobs tidligere elever, fortæller:

"Jacob sørger for, at alle er med i undervisningen, og han kan se den enkelte elevs behov. For at sammentømre os og give os et godt sammenhold tog Jacob os med på en tur til en spejderhytte. Vi skulle arbejde sammen i forskellige grupper og bygge projekter, som satte vores faglighed på prøve. Blandt andet skulle vi bygge en bro uden brug af snor eller andre hjælpemidler - kun af træ. I undervisningen i hverdagen kommer Jacob med sine egne projekter og ideer, så to dage er aldrig ens - dét gør det fedt at møde op".

"Vildt skulderklap" Til sidst fik dagens midtpunkt ordet, og den ydmyg prismodtager glemte alt om sin velforberedte takketale og udbrød helt spontant:

"Shit! Det her er et helt vildt skulderklap. Jeg kan ikke helt forstå, den tilfalder mig, for vi er mange, der giver den fuld gas hver dag for at skabe gode håndværkere. Jeg er super stolt - og det bliver hårdt arbejde at leve op til det her."

Tømrerfaglæreren fortalte også, at det pengebeløb, som følger med prisen, skal bruges på at komme ud og se, hvordan man bygger bæredygtigt i andre lande, hvilket i sidste ende og i Jacobs ånd kommer eleverne til gode, da de kan blive undervist i nye og spændende metoder inden for bæredygtigt byggeri.

