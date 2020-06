Åbningsprogrammet på plads i Nordisk Film-biografen i Hillerød

"Det bliver godt at åbne igen. Vi har lagt os i selen for, at det bliver en sikker åbning, hvor vi overholder alle retningslinjer, så folk trygt kan gå i biografen. Der vil være mindst ét tomt sæde mellem hver gruppe af biografgæster, ligesom filmene programlægges forskudt, så der aldrig er for mange mennesker på én gang i biograflobbyen, og så der er god tid til rengøring af salene mellem forestillingerne. Gæsterne vil blive mødt af en vært, som vil byde velkommen, informere om retningslinjer, sikre god hygiejne og i det hele taget hjælpe med at skabe en god oplevelse," fortæller Casper Bonavent, der er direktør i Nordisk Film Biografer Danmark, i en pressemeddelelse.