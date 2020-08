Åbningsevent: Så er der igen musik og teater

"Før coronakrisen afviklede vi vores sæsonrelease i foråret. Nu har vi ændret det til en åbningsbegivenhed med en kortere annoncering af vores sæsonprogram, et musikalsk indslag ved en af sæsonens optrædende basisten Kristin Korb og pianisten Magnus Hjort. Derudover en lille teater- og musikquiz og ikke mindst så kommer Holte Vinlager på banen med servering af et glas vin. Vi har studeret coronarestriktionerne nøje og følger dem til punkt og prikke med god afstand, afspritning med mere, så vi lover en tryg kulturoplevelse og glæder os til at komme i gang med en ny sæson. Det håber vi også, at vores publikum gør," siger Claus Levinsen, Formand for Hillerød Musik & Teater.