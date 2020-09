Åbent hus i Center for Mindful Living

"Hos os kan du for eksempel deltage i fire forskellige former for yoga, Holistisk fitness, eurytmi, 5Rhythms dans, astrologi, klangmeditation, Drop in café med mere. Vi har en miljøgruppe tilknyttet centret, som er meget optaget af bæredygtighed og at udbrede kendskabet til forskellige lokale grønne tiltag. Vi har også et behandlerfællesskab tilknyttet med over 30 alternative behandlere, coaches, terapeuter og lignende, som kommer med input og støtte til hinanden," skriver Center for Mindful Living i en pressemeddelelse.