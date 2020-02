'A Hidden Life' i Slotsbio

Filmen er baseret på en sand historie om bonden Franz Jägerstätter, som levede med sin kone og tre små døtre i en landsby i Østrig under 2. Verdenskrig. Han modtager et indkaldelsesbrev fra Hitlers befalingsmænd i Berlin, men han nægter at kæmpe for nazisterne og gør dermed livet svært for både sig selv og familien.