75-året for Befrielsen: Sæt lys i vinduerne den 4. maj

Hillerød Byforum opfordrer alle til at sætte lys i vinduerne 4. maj

Hillerød ByForum opfordrer alle beboere, forretningsdrivende og ejendomsejere til at sætte lys i vinduerne om aftenen den 4. maj i anledning af 75-året for Befrielsen.

"Det er desværre ikke muligt under de nuværende omstændigheder at forsamles på Torvet til 75-året for Befrielsen, men vi kan alle holde fast i den gamle tradition om at sætte lys i vinduerne," udtaler Erik Helmer Pedersen, direktør i C4 og Hillerød ByForum, i en pressemeddelelse.

Borgmester Kirsten Jensen tilslutter sig opfordringen:

"Besættelsen er også en del af Hillerøds historie, og ved at sætte lys i vinduerne er vi med til at fejre befrielsen. Vi markerer, at den mørke tid og de mørke tanker, der prægede krigsårene og årene frem til krigsudbruddet, er slut. Aftenen for befrielsen er en af de smukkeste markeringer af menneskerettigheder, frihed og demokrati, som vi har. Vi ville gerne have gjort markeringen endnu større i år, men det kan desværre ikke lade sig gøre".

Lillemor og Murer-Tonny Besættelsen satte flere aftryk i Hillerød, som man blandt andet kan se i Slotsgade, hvor to lokale frihedskæmpere har lagt navn til henholdsvis Murer-Tonnys Stræde og Cecilie Lillemors Stræde. Begge stræder forbinder Slotsgade med Søstien og blev renoveret i 2017 i et samarbejde mellem Hillerød Kommune og Hillerød ByForum.

Hvis man er urolig for at sætte lys i sine vinduer, er det en god idé at erstatte levende lys med LED-lys. Den løsning er god for de forretningsdrivende og ejendomsejere, som ikke har mulighed for at holde opsyn med lysene om aftenen, skriver byforum i pressemeddelelsen.

Der vil i dagens anledning også være lys på Frederiksborg Slot, og på Hillerød Biblioteks hjemmeside kan man læse mere om englændernes befrielse af Hillerød.

