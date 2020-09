70 nye rækkehuse på Milnersvej bliver lejeboliger

"Niam er for os den helt rigtige køber af projektet, og vi glæder os meget til at levere de 70 bæredygtige og velindrettede rækkehuse i juni 2022, hvor Niam overtager det færdige byggeri som udlejningsejendom," udtaler direktør Niels Krag fra Sophienberg Gruppen i en pressemeddelelse.

Tre forskellige boliger

Rækkehusbebyggelsen består af tre forskellige boligtyper af forskellige størrelse i to og tre plan - og alle med egen have. Der bliver bygget 42 rækkehuse med fire værelser i to plan på 110 m², 19 rækkehuse med fem værelser i to plan på 120 m² og ni rækkehuse med fem værelser i tre plan på 142 m². Sidstnævnte forventes indrettet med egen tagterrasse.