64-årig mand dømt for drab på kæreste

Manden nægtede sig skyldig i drabet, men havde erkendt, at han var i hendes lejlighed på dagen, hvor hun blev dræbt, og at han havde fået et blackout, efter hun sagde, at hun ville slå op med ham.

Telefonsamtale med søn

Det kom også frem i retten onsdag, at han om aftenen 1. oktober havde haft en telefonsamtale med sin søn, hvor den 64-årige blandt andet sagde, at han "ville komme ind at sidde i otte år", at sønnen ikke skulle tilgive ham, og at "det var så frygteligt, det kvinden havde gjort mod ham". Telefonsamtalen blev afspillet i retten.

Manden modtog dommen - og valgte altså ikke at anke dommen.

Artiklen opdateres