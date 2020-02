62-årig skubbede kvinde af barstolen på bodega: "Jeg dansede bare"

En 62-årig kvinde blev forleden idømt 30 dages betinget fængsel for at have skubbet til en anden kvindelig gæst på Hong Kong Grill & Bistro på Skansevej i Hillerød.

Nægtede sig skyldig

Den 62-årige kvinde nægtede sig skyldig og hævdede i retten i Hillerød ifølge dombogen, at hun dansede og på et tidspunkt var stødt tilfældigt ind i den anden kvinde, der sad ved baren.

Kvinden og bartenderen havde dog en anden opfattelse af sagen. De forklarede i retten, at den 62-årige ikke dansede, men at hun sad ved et bord cirka tre meter fra baren og gik hen til baren, hvor hun gav kvinden, der sad i baren, et kraftigt skub eller slag. Kvinden slog ifølge bartenderen hovedet mod bardisken, og hun blev senere undersøgt for sine skader på skadestuen. Hun forklarede, at hun havde ondt i brystkassen og i kæben og havde hovedpine.

Den 62-årige var anklaget for at have slået den anden kvinde med en knytnæve, men det fandt retten dog ikke bevidst. Til gengæld blev hun altså dømt skyldig i vold ved at have skubbet til kvinden.

Kvinden er ikke tidligere dømt.

Hun skal nu udføre samfundstjeneste i 40 timer og være under tilsyn af Kriminalforsorgen.