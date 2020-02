60 virksomheder job-datede med handelsskolens elever

En af de virksomheder var Nemlig.com, som havde elevpladser med til både kontor og digital-handel. Og de var glade for at møde en hel hal fyldt med unge mennesker, fortæller Christian Nolan, som er træning og uddannelsesansvarlig fra Nemlig.com, i en pressemeddelelse:

"Vi kan få direkte kontakt med fremtidens talenter. Vi var også med på Karrieredagen sidste år - og her fik vi tre rigtig dygtige elever, så den succes har vi tænkt os at gentage. De unge her på messen er nysgerrige og fortæller om deres ambitioner og drømme - og netop den kontakt sætter vi høj pris på. Det er en kontakt, vi normalt ikke har forud for, at en potentiel elev sender en ansøgning".