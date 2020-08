60 frivillige gik i lørdags på gaden for at samle ind til en god sag. Arkivfoto Foto: Brian Bergmann

60 frivillige samlede ind til en god sag under den bagende sol

Der blev samlet næsten 100.000 kroner ind i Hillerød til Kræftens Bekæmpelse

Hillerød Posten - 18. august 2020 kl. 16:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cirka 60 lokale indsamlere var i lørdags på gaden for at samle ind til Kræftens Bekæmpelse.

Indsamlingen var på grund af corona-pandemien blevet flyttet fra foråret.

Landsindsamlingen er vigtig for Kræftens Bekæmpelse, da cirka 60 procent af de indsamlede penge går til forskning, fortæller Marit Fox, der er lokalformand.

"Vi sætter stor pris på, at der var cirka 60 personer, der ville gå en tur i varmen til støtte for den gode sag. Det var dejligt at opleve, at corona-forholdsreglerne blev overholdt, samtidig med at alle indsamlerne var indstillet på, at indsamlingen skulle blive en succes," siger Marit Fox.

"Efter det blev besluttet, at landsindsamlingen skulle gennemføres i august, har vi oplevet stor opbakning fra det lokale erhvervsliv, som blandt andet bidrog med vand og frugt til indsamlerne. Jeg vil gerne takke alle dem, der har bidraget i processen - lige fra sponsorer til frivillige. Det har været fantastisk at opleve, at så mange ønskede at bidrage til gennemførelsen," fortæller kampagneleder Dorte Meldgaard.

De cirka 60 indsamlere samlede 95.000 kroner ind i Hillerød, og det er et resultat, lokalforeningen er tilfreds med under de givne forudsætninger, som - udover corona-forholdsregler - også bød på temperaturer over 30 grader, hvorfor mange mennesker formentlig havde fundet vej til stranden.

Var du en af dem, der var på stranden for at nyde det gode vejr - eller har du bare lyst til at støtte den gode sag - kan du stadig nå at støtte landsindsamlingen via Mobile Pay på 237667.

