60-årig sigtet for sprituskørsel

Nordsjællands Politi standsede natten til fredag 24. april klokken 03.13 en 60-årig, mandlig bilist fra Melby og sigtede ham efterfølgende for spirituskørsel, da han fik alkometret til at slå ud over det tilladte, skriver politiet i deres døgnrapport.

Bilisten, som blev standset på Herredsvejen ved Nordhøjvej, blev taget med til udtagning af en blodprøve, der skal fastslå den eventuelle promille.