48-årig mand erkender at stå bag 'bilbombe': Var utilfreds med bilejers kørsel

"Han mener, at ejeren af den bil, han placerede den her sprængladning på, kører for stærkt i området, og det var han blevet ret træt af. De kender som sådan ikke hinanden, men de har tidligere haft nogle diskussioner om netop mandens fart," siger Michael Quist til Hillerød Posten.

Ifølge Michael Quist forklarede den 48-årige mand i retten, at han ikke havde gjort det for at skade nogen men blot for at vise sin utilfredshed med den høje fart.