40 års jubilæum i Luthersk Mission

1. juni kan en Hillerød-borger med stor international erfaring fejre 40 års jubilæum. Bent Olsen har i sin karriere i Luthersk Mission nået både at være udsendt til Etiopien i 10 år, være primus motor i at finde et nyt arbejdsland for LM's udsendte og været igennem utallige rekrutteringsprocesser til LM's internationale arbejde som missionskonsulent.