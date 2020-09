31-årig snuppet med hash

En 31-årig mand fra Hillerød blev mandag klokken 11.50 sigtet for at overtræde lovgivningen om euforiserende stoffer, skriver Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.

Manden blev sigtet for at have en mindre mængde hash på sig, da en patrulje traf ham på Horsevænget, oplyser politiet.