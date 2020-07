2,7 millioner kroner fordeles ud på kommunens folkeskoler til at ansætte lærere for. Foto: Adobe Stock

2,7 millioner til flere lærere i Hillerød

I finansforliget indgik nemlig på landsplan en pulje på 275 millioner kroner til at styrke folkeskolerne - og Hillerøds pulje er på baggrund af elevtallet i skoleåret 2018/2019 altså 2,7 millioner kroner.

"Vi skal være glade for de 2,7 millioner kroner, uanset hvem der har sendt pengene og hvor de kommer fra. Når vi fordeler det ud på syv skoler, er det ikke så meget. Men med lidt god vilje kan man ansætte en yngre lærer på skolerne, så det løfter det udmærket," sagde Peter Frederiksen (Venstre), som er formand for kommunens Børn, Familie og Ungeudvalget, da byrådet vedtog at modtage pengene på deres møde 24. juni.