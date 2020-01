Nyt projekt skal bringe bøger ud til børnene i HFO Grønnevang. Her ses projektgruppen bag: Jeanet Steffen (pædagog, HFO Grønnevang), Jonas Sørensen (pædagog, HFO Grønnevang), Anne Kathrine Ekhardt (børnebibliotekar, Hillerød Bibliotek) og Christine Dahlgaard Christensen (leder af Børn og Familie, Hillerød Bibliotek). Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: 260.000 kroner til flyvende fortællinger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

260.000 kroner til flyvende fortællinger

Hillerød Bibliotekerne har fået 260.000 kroner i støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen til projektet "Flyvende Fortællinger", der skal skabe mere læselyst hos børnene i HFO Grønnevang

Hillerød Posten - 31. januar 2020 kl. 18:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skal være sjovt at læse, og bøgerne skal helst møde børnene i øjenhøjde dér, hvor de er. Derfor flytter bøgerne fra Hillerød Bibliotek nu ud til fritidsordningen Grønnevang, hvor børnene får deres egen lille filial.

Initiativet 'Flyvende Fortællinger' bliver skabt i samarbejde mellem Hillerød Bibliotek og HFO Grønnevang med midler fra Slots- og Kulturstyrelsen, der på landsplan giver tilskud for 6,9 millioner kroner til at styrke børns læselyst. Ud af det samlede beløb ender 260.000 kroner i Hillerød.

"Børns læselyst er jo en af bibliotekets kerneopgaver, og vi har fokus på, hvordan biblioteket kan komme mere ud af huset og skabe læselyst tæt på borgerne. Projekt 'Flyvende Fortællinger' er et rigtig godt eksempel på dette, og vi glæder os til at sætte skub i læselysten sammen med HFO (Hillerød Fritdsordning, red.) Grønnevang. Det er et samarbejde, som jeg forventer mig meget af," udtaler bibliotekschef Stine Have i en pressemeddelelse.

Forfatter skriver ny bog Projektet 'Flyvende Fortællinger' bliver til i et samarbejde mellem børnebibliotekarer fra Hillerød Bibliotek, pædagoger fra HFO Grønnevang og den lokale børnebogsforfatter Birgitte Bregnedal. Det betyder blandt andet, at en børnebibliotekar hver anden uge besøger HFO'en for at læse op for børnene, indsamle bogønsker og bidrage med nye materialer til den lille filial. Derudover skal pædagogerne klædes på, så de også bliver endnu bedre læseambassadører.

I forløbet skal børnene også møde forfatteren Birgitte Bregnedal. Sammen skal de tale om, hvilke oplevelser børnene har haft i deres tid i HFO'en. Oplevelserne bruger Birgitte Bregnedal som afsæt for at skrive en ny bog.

Mange nationaliteter Der er stor diversitet blandt børnene i HFO Grønnevang, der har børn fra mange forskellige lande, og derfor er det ifølge biblioteket meget vigtigt, at læsefællesskaber, litteratur og forfatterbesøg kan bidrage til at skabe mere dialog og åbne op for de kulturelle forskelle, der præger hverdagen.

Derudover er 'Flyvende Fortællinger' også et tiltag, der skal mindske de geografiske udfordringer, der kan være for børnenes læselyst. Hillerød Bibliotekernes filial i Hillerød Øst lukkede i 2011, og afstanden til biblioteket er mere end fire kilometer. HFO Grønnevang oplever desværre, at flere familier ikke opsøger biblioteket i deres hverdag.

Begejstret HFO-leder HFO leder Per Bollerslev er også begejstret for samarbejdet:

"Det er en unik mulighed for, at vi i samarbejde med Hillerød Bibliotek forhåbentlig kan få vakt en større og naturlig interesse for bøgernes verden hos såvel børn som hos voksne. Vi håber også, at vi gennem projektet kan få skabt og dyrket en fortælling blandt børnene i HFO'en om, at læsning er en sjov, hyggelig og meningsfuld aktivitet på linje med de øvrige tilbud og muligheder i HFO'en," udtaler han i pressemeddelelsen.

Skolebestyrelsesformand på Grønnevang Skole Claus Ellemose glæder sig også over projektet:

"Det er et fantastisk godt projekt, hvor den fysiske bog nu kan flyve ud og i endnu højere grad får mulighed for at komme tættere på en dagligdag, som leves mere og mere digitalt. Bogen kan noget, man ikke finder bag en elektronisk skærm. Jeg håber, projektet giver flere børn smag for den fordybelse og ro, der ligger i at læse selv eller sammen med andre".

Få kan lide at læse Det var i november, at Kulturministeriet lancerede en læselystindsats, som skal være med til at løfte udfordringerne med børns dalende læselyst.

Ifølge den nyeste internationale undersøgelse svarer kun 20 procent af de adspurgte danske skoleelever i 3. og 4. klasse, at de rigtig godt kan lide at læse. Samtidig konkluderer den danske undersøgelse "Børns læsevaner 2017" blandt andet, at der kan ses en klar sammenhæng mellem børns øgede tidsforbrug online og mindre tid på fritidslæsning af bøger.

Mdt