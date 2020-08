22-årig udsatte pædagog for vold og trusler gennem flere timer

En 22-årig mand, der er beboer på bostedet Teglgårdslund i Hillerød, fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød onsdag klokken 10.

Manden er sigtet for at have udsat en medarbejder på bostedet for vold og trusler over flere timer natten til tirsdag.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Hillerød Posten.

Manden har ifølge politiet blandt andet taget kvælertag på medarbejderen.

Den 22-årige mand blev anholdt tirsdag formiddag, og han fremstilles altså i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød onsdag klokken 10, hvor politiet vil forsøge at få ham varetægtsfængslet.



