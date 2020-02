Hvor mange af de 20.000 breve, som det var en fejl at sende ud, dropper kommunen at undersøge nærmere. Arkivfoto: Mdt

20.000 breve blev sendt ud, inden fejl blev opdaget

Da personer over 100 år blev tilføjet listen, sendte systemet ved en fejl breve med varsling om affaldstakststigninger ud til børn mellem 0 og 18 år

Hillerød Posten - 06. februar 2020
Af Mette Dolmer Thygesen

Det var cirka 20.000 papirbreve, som blev sendt ud til borgere i Hillerød Kommune med varsling om affaldstakststigninger lige inden jul, inden Hillerød Kommune opdagede, at der var en fejl i udsendingen.

En masse breve blev ved en fejl sendt ud til børn under 15 år i stedet for blot at blive sendt til de voksne, som ikke har en e-boks, sådan som forsyningsselskabet ifølge lovgivningen skal.

Fejlen opstod tilsyneladende, fordi kommunen ville sikre sig, at også borgere, der er over 100 år gamle, fik brevet fra Hillerød Forsyning, fortæller Lone Henriksen, som er sektionsleder i By og Miljø i Hillerød Kommune:

"Den bedste forklaring, vi kan komme med nu, er, at vi trak listen, så brevene blev sendt ud til alle borgere fra 18 år og op til 150 år. Vi plejer at lave udtrækket fra 18 år og op til 100 år, og denne gang satte vi den så til over 100 år, for at sikre os, at de også ville modtaget brevet. Og så er der altså sket en fejl, som ingen kan forklare, hvordan er opstået, så alle 0-årige og opefter også modtog brevet".

Svar fra KMD Hillerød Kommune har forsøgt at få et svar fra KMD, som står bag systemet og dermed for at lave udtrækket, på, hvordan fejlen kunne opstå.

"Vi har spurgt dem, hvordan det kunne ske, når vi beder dem trække personer fra 18 op til 150 år, hvordan det så kan ske, at børn under 15 år også kommer med i puljen, men vi har endnu ikke modtaget et svar på det. Vi plejer kun at trække til 100 år, og vi har aldrig oplevet, at det er gået galt før," siger Lone Henriksen.

Systemet sendte altså omkring 20.000 breve ud, inden fejlen blev opdaget, men hvor mange af disse breve, som ikke skulle være sendt ud, har kommunen droppet at finde ud af:

"Vi vurderer, at omkostningen ved at skulle gennemgå det, ikke står på mål med, hvad vi får ud af at undersøge det. Vi kan ikke gøre det om, og nu giver det ingen mening at bruge ressourcer på at finde ud af, hvor mange breve der fik et brev ved en fejl," siger hun.

50.00 kroner Kommunen har dog fundet ud, at regningen for at sende de 20.000 breve ud bliver på godt 50.000 kroner - og den regning ender hos Hillerød Forsyning.

"Det er jo Hillerød Forsyning, som dækker, fordi de har udsendt brevene. Men vi er da rigtig kede af, at fejlen er sket," siger Lone Henriksen.

Brevene, som blev sendt ud lige inden jul, var en varsling om, at affaldstaksterne i 2020 stiger med mere end 10 procent. Og det gav lidt af en shitstorm på Facebook, at børn mellem 0 og 15 år også modtog brevet.

Hillerød Forsyning beklagede efterfølgende fejlen:

"Forsyningen har i samarbejde med kommunen, som er myndighed på affaldsområdet, valgt at sende varslingen ud via e-Boks for at sikre, at alle får varslingen. Der er dog sket den fejl, at alle under 18 år også har modtaget varslingen. Dette var naturligvis ikke tiltænkt. Dette er meget beklageligt og ganske enkelt en fejl i forbindelse med udsendelsen af varslingen," skrev forsyningen.