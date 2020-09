Se billedserie Der er indtil nu fjernet 20 ton åkander fra Teglgårdssøen. Det er gjort over tre omgange, og ifølge Jens Peter Müller skal der fjernes endnu flere. Han regner med, at de er i mål om to eller tre gange. Foto: Martin Warming

20 tons åkander fjernet fra Teglgårdssøen

For at sikre badevandkvaliteten i Teglgårdssøen oprenser kommunen nu hele søen

Hillerød Posten - 10. september 2020 Af Trine Lønbro Nielsen

Siden den 20. juni i år har badeglade borgere og andre vandhunde kunnet tage sig et forfriskende dyp i Teglgårdssøen. Forud for indvielsen af kommunens nye badeoase, der pryder området foran Frederiksborg Gymnasium med både sandstrand og nybygget badebro, blev dele af søen oprenset for cykler og andet affald, mens et mindre areal blev ryddet for åkander.

Nu har Hillerød Kommune taget hul på næste fase af projektet, der står på en større oprensning af hele søen og fjernelse af endnu flere åkander, så badegæster også i fremtiden kan få den samme gode badevandskvalitet som i dag.

"Teglgårdssøen er ikke blevet oprenset i rigtig mange år. Det har mest været pedellerne fra gymnasiet, der af og til har fisket ting op fra den, så der er brug en systematisk oprensning," lyder det fra Louise Colding Sørensen (S), der er formand for kommunens Natur, Miljø og Klimaudvalg.

Farvel til åkander For at kunne komme til at rense hele søen har Hillerød Kommune fået fjernet en stor del af de vildtvoksende åkander. Lige knap 20 tons er i den seneste tid blevet ryddet, og flere vil blive fjernet i de kommende måneder.

Ifølge Jens Peter Müller fra Fiskeøkologisk Laboratorium, der blandt andet står for at fjerne de mange åkander, er der flere gode grunde til at mindske antallet af åkander, for udover at det giver mere plads til at bade og plads til at rense søen i bund, så giver det også mere lys til søen.

"Når der er mange åkander, så skygger de for lyset i søen. Dermed har vandplanter svært ved at leve, og de er ellers gode for søen. Efter vi er startet med at fjerne store dele af åkanderne, kan vi se, at der er begyndt at komme flere vandplanter," fortæller han.

For at sikre, at søen ikke inden for den nærmeste fremtid igen bliver overtaget af åkanderne har Fiskeøkologisk Laboratorium planlagt at rydde arealet over flere omgange. Her fjerner man bladene fra åkanderne, så rødderne bliver udpint og ikke skyder igen.

Ingen alger Udover de mange åkander har Jens Peter Müller og resten af teamet fået fjernet flere hundrede kilo næringsstoffer fra søen, herunder fosfor og kvælstof. For mange næringsstoffer kan nemlig forårsage en opblomstring af alger, og dem kan badegæsterne blive syge af, hvis koncentrationen bliver for høj.

"Teglgårdssøen har før i tiden været meget grøn, fordi der var så mange alger, og det er hverken godt for søen eller badevandet. I dag er vandet meget mere klart, fordi vi har fjernet store dele af næringsstofferne og derved har mindsket forekomsten af alger," siger Jens Peter Müller.

Færre fisk Sidst, men ikke mindst, har Fiskeøkologisk Laboratorium reguleret fiskebestanden i søen, så antallet af fisk, der er skadelige for badevandkvaliteten, er blevet færre. Det er eksempelvis skaller og karper, mens der er kommet flere aborrer, der i højere grad bidrager til godt vandmiljø.

Udvalgsformand Louise Colding Sørensen afviser ikke, at det kan blive nødvendigt i fremtiden igen at beskære åkanderne og rense søen for alger.

