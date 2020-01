Kirkerne håber, at flere par vil overveje at blive gift i kirkerne, når de sjove datoer falder på hverdage. Foto: Martina Fenske - stock.adobe.com

20 02 2020: Vil du også giftes på en sjov dato?

Kirkerne i Hillerød vil gerne slå et slag for, at man sagtens kan blive gift på en hverdag. De håber at tiltrække brudepar på den specielle dato 20/2 2020

Hillerød Posten - 14. januar 2020 kl. 19:11 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bliver man gift den 20/02 2020, så glemmer man ikke lige sin bryllupsdag... Og når sådan nogle anderledes eller sjove datoer nærmer sig, så får giftefogederne travlt med at vie de mange interesserede brudepar - som de for eksempel gjorde det 9/9 2009, som faldt på en onsdag, og 8/8 2008, som faldt på en fredag. Kirkerne håber også at få del i de mange vielser, selvom de specielle datoer falder på hverdage. Mange tror nemlig ikke, det er muligt at blive gift i en kirke på en hverdag, fortæller Jørgen Christensen, som er provst i Hillerød Provsti og sognepræst Frederiksborg Slotssogn: "Vi har erfaring med, at folk gerne vil blive gift på en sjov dato - en dato som er nem at huske. Nogle gange oplever vi, at datoen falder på en lørdag, og så er der sindssygt mange bryllupper i kirkerne. For eksempel var den 7/7 2007 en lørdag, og da tror jeg, vi havde syv bryllupper i slotskirken. Et andet eksempel er den 7/9 2013 (7 9 13, red.), som også faldt på en lørdag, og her var der også rigtig mange vielser i kirken. Men hvis datoen var faldet på en tirsdag, så ville mange tænke, at så må de på rådhuset. Mange tror, at man ikke kan blive gift i kirken, hvis det er en hverdag, men sådan skal det ikke være - og nu vil vi gerne gøre opmærksom på, at det kan man altså godt," siger han.

Gerne på hverdage Provsten kalder det "en forbrugeroplysning", at kirkerne nu gør opmærksom på, at de åbne til vielser torsdag 20. februar 2020: "Folk må jo selv bestemme, om de vil blive gift i kirken eller på rådhuset, men de skal ikke træffe beslutningen ud fra, at de tror, det ikke kan lade sig gøre i kirken. Alle ved, man kan holde en begravelse på en hverdag, men mange forbinder et kirkebryllup med, at det skal ligge på en lørdag," siger Jørgen Christensen. Den 20/2 2020 holder adskillige kirker i provstiet, som dækker Hillerød og Allerød Kommuner, derfor åbent for kirkebryllupper mellem klokken 15 og 18. Det er Alsønderup kirke, Blovstrød kirke, Frederiksborg Slotskirke (kun hvis du bor i sognet), Gadevang kirke, Gørløse kirke, Lillerød kirke, Nødebo kirke, Nørre Herlev Kirke, Præstevang Kirke, Strø kirke, Ullerød kirke og Uvelse Kirke.

Ikke et udstyrsstykke Provsten opfordrer samtidig til, at et kirkebryllup sagtens kan foregå på et lille økonomisk budget: "Det ligger i mange, at et kirkebryllup ikke kan holdes uden 100 gæster, en kjole til 10.000 kroner og en limousine i gården, hvorimod man kan komme og blive gift på rådhuset i sine cowboybukser. Men der er altså også mulighed for at komme helt uformelt i kirken. Det behøver ikke være det helt store udstyrsstykke. Man kan sagtens komme med tre venner. Hvis parret kommer alene, stiller vi med vidner," siger Jørgen Christensen. Man kan også beslutte sammen med præsten, om det skal være en kort vielse, eller om der skal synges et par salmer: "Det afhænger af parret, for hvis der kun kommer to mennesker, så vil man nok ikke sidde og synge. Men hvis man har inviteret både forældre og søskende, og der sidder måske 20 mennesker - så vil man måske gerne synge et par salmer. Så vielsen er som en harmonika, man kan trække ud og ind, som det nu passer".

Ikke drop in Kirkerne har valgt ikke at kalde det "drop in-vielser", ligesom man hører om "drop in-dåb". For en vielse kræver mere papirarbejde og forberedelse. "De 24, der dukkede op til dropin-dåb i Præstevang Kirke for nylig, havde blot billedlegitimation med. Men ved en vielse kræver det, at man har en prøvelsesattest fra kommunen, og den kan det godt tage 14 dage at behandle på rådhuset," siger Jørgen Christensen.

Eksperiment Præsterne er nu spændt på, hvor mange der vil booke bryllupper 2/2 2020: "Hvis der ikke kommer nogen, så var det bare et eksperiment. Men hvis det viser sig, at det var en god idé, så skal vi til at kigge kalenderen igennem, om der er nogle sjove datosammensætninger på vej, også i 2021," siger han. Kirkerne vil dog ikke sætte ind på den 2/2 2020 som en stor bryllupsdag, da det er en søndag. Hvis man ønsker den 20/2 2020 som sin bryllupsdag, skal man kontakte den kirke, man gerne vil giftes i og rekvirere en prøvelsesattest på Borger.dk. På Hillerød Rådhus melder Borgerservice ikke om den store interesse for vielser denne dag. Der er i skrivende stund booket tre vielser den dag, og Borgerservice oplever ikke, at der er eller har været særlig efterspørgsel, oplyser kommunens presseafdeling.