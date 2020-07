175 børn på feriecamp på Hillerød Stadion

Peter Bennett fra Hillerød Fodbold håber, at klubben kan gentage succesen med en fericamp på et senere tidspunkt - måske allerede til efteråret

"Det er en ny måde at gøre tingene på, som har været en succes for børnene," forklarer Simone Rich, der anslår, at der sammenlagt har været 175 forskellige børn på campen, og at der i snit har været 50 børn om dagen.