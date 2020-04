Trygfonden giver 1.500 krammebamser til hospitalet i Hillerød, hvor de skal skabe tyryghed hos børn. Pressefoto Foto: CHRISTIAN ALS

Send til din ven. X Artiklen: 1.500 krammebamser til hospitalet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

1.500 krammebamser til hospitalet

Trygfonden har uddelt 1.500 krammebamser til Nordsjællands Hospital i Hillerød

Hillerød Posten - 26. april 2020 kl. 08:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert år bliver ca. 60.000 danske børn indlagt, og det kan være en skræmmende og ubehagelig oplevelse. Men en blød bamse i favnen kan gøre en stor forskel - både for barnet, forældrene og sundhedspersonalet. Det mener Trygfonden, som har sendt en krammebamsekaravane med 30.000 bamser ud i landet for at hjælpe syge børn på hospitalernes børneafdelinger. I torsdags modtog Nordsjællands Hospital i Hillerød 1.500 bamser.

Det er 13. år i streg, at Trygfonden udleverer bamserne Theo og Thea til børn, der skal igennem et behandlingsforløb på hospitaler og specialklinikker. På hospitalet bruger sundhedspersonalet bamserne til at berolige børnene, for eksempel når de skal bedøves eller scannes. Og når barnet skal have forklaret sygdomsforløbet, bliver bamsen ofte en del af fortællingen. På den måde er krammebamserne med til at skabe tryghed og gøre barnets møde med sundhedsvæsnet lidt lettere.

"For de fleste børn er det en svær situation at være i et behandlingsforløb. De oplever ofte utryghed og nogle gange angst og smerte. I en sådan situation kan krammebamserne være en hjælp, både for barnet, forældrene, sygeplejerskerne og lægerne, fordi bamsen giver barnet trøst og tryghed, og den gør det lettere at tale om forløbet og det, der er svært," udtaler Galina K. W. Plesner, der er projektchef og ansvarlig for krammebamserne hos TrygFonden, i en pressemeddelelse.

Græder mindre Erfaringerne fra læger og sygeplejersker viser også, at en bamse i favnen hos barnet kan betyde, at barnet græder mindre, for eksempel hvis det bliver stukket. Og i nogle tilfælde oplever sundhedspersonalet, at børnene behøver mindre beroligende medicin. Krammebamsen har dog størst effekt, hvis bamsen følger barnet under hele sygdomsforløbet:

"Det er vigtigt, at barnet får bamsen i armene så tidligt i forløbet som muligt og under hele behandlingsforløbet. Hvis bamsen skal have den største effekt, skal den være med fra det første møde med sundhedspersonalet, til behandlingen er slut. Så bliver bamsen en ven, der går gennem hele oplevelsen sammen med barnet - og ofte forbliver en trofast følgesvend, når hverdagen vender tilbage," siger Galina K. W. Plesner.

Siden 2007 har TrygFonden i alt uddelt 750.000 bamser, og i 2020 forventer TrygFonden at runde 800.000 bamser.

Mdt