127 børn i nødpasning i Hillerød Kommune

Blot 127 børn ud af 4.608 i kommunen er i nødpasning i dagtilbud og fritidsordninger

Hillerød Posten - 17. marts 2020 kl. 17:30 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke meget liv i sandkasserne og puderummene i Hillerøds dagtilbud og HFO'er i disse dage.

For ud af de 2.846 børn, som normalt bliver passer i de kommunale og selvejende dagtilbud og hos de private børnepassere, har blot 89 børns forældre søgt om nødpasning. I HFO'erne er det heller ikke mange børn, som stadig møder op - nemlig 38 af de 6-9-årige børn ud af normalt 1.762 børn.

Det er altså blot 127 børn, hvis forældre har bedt om nødpasning, enten fordi de varetager kritiske funktioner i det offentlige eller er ansat i en privat virksomhed, hvor de ikke er hjemsendt.

Alle dagtilbud og institutioner er som udgangspunkt lukket - men de børn, som er i nødpasning, bliver pt. stadig passet i den institution, de plejer at være i, siger dagtilbudschef i Hillerød Kommune Rikke Pihl Terkelsen til Hillerød Posten:

"Børnene bliver stadig passet i det dagtilbud, de plejer at være i - vi samler dem ikke ét sted. Det er for at reducere smittespredning mest muligt, for jo færre der er samlet hvert sted, jo bedre. Men det er selvfølgelig også mere trygt for barnet at være et sted, det kender. Det skal bare fungere på den bedst mulige måde i denne tid - og der er altså både et pædagogisk hensyn og hensynet til at sprede smitte mindst muligt".

Kommunen har delt det pædagogiske personale i hver institution op i hold, så det nu er første hold, som passer børn i nødpasning, og de andre hold bliver hjemme. De skal så stå stand by, hvis personalet på 'hold 1' bliver syge eller kommer i karantæne.

"Team 1 er på arbejde nu, men hvis de bliver syge, så står næste gruppe klar til at møde ind på arbejde - også hvis flere forældre får et pasningsbehov, for eksempel hvis situationen udvikler sig, og flere forældre bliver kaldt på arbejde. For så ændrer behovet for pasning sig jo," siger Rikke Pihl Terkelsen, som glædr sig over, at forældrene har taget coronasituationen alvorligt:

"Heldigvis har forældrene taget det meget seriøst og har udvist stor forståelse for, at sådan er det lige nu".

Hjemmearbejde Det pædagogiske personale, der er hjemme, skal - udover at være i vagtordning med sine kolleger - lave hjemmearbejde. For eksempel skal de forberede forældresamtaler, planlægge pædagogiske forløb, sætte sig ind i den nye udgave af 'Fælles Børn, Fælles Ansvar' og i det hele taget bruge noget tid på at sætte sig ind i forskellige pædagogisk stof og planlægge forløb, som måske kan være svære at nå i dagligdagen, oplyser Rikke Pihl Terkelsen.

Lærerne er også stadig på arbejde hjemmefra, hvor de skal stå for undervisning og forløb, som eleverne kan lave hjemmefra.

Skoler og dagtilbud er indtil videre lukket frem til 29. marts.

