64-årige Jørgen Schiøtt Hansen blev onsdag i Retten i Hillerød idømt 12 års fængsel for drabet på sin kæreste i en lejlighed i Hillerød sidste år. Arkivfoto: Redaktionen

Send til din ven. X Artiklen: 12 års fængsel for drab: - Vi er ikke et sekund i tvivl om, at det var dig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

12 års fængsel for drab: - Vi er ikke et sekund i tvivl om, at det var dig

Der var ingen tvivl fra domsmandspanelet side, da Jørgen Schiøtt Hansen onsdag blev idømt 12 års fængsel for drab

Hillerød Posten - 24. juni 2020 kl. 13:53 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en enig domsmandsret, som onsdag efter blot 20 minutters votering kendte 64-årige Jørgen Schiøtt Hansen skyldig i drabet på Linda Reinfeldt på Møllebakken i Hillerød i september sidste år.

"Der er enighed om, at noget er der sket, og der er sket det, at Linda er død. Heroppe er vi ikke et sekund i tvivl om, at det er dig, der har gjort det. Du afsætter spor i blodet, og du er i besiddelse af det, der må anses for at være gerningsvåbnet," sagde retsformand Kristian Lind Jensen blandt andet, efter dommen blev afsagt i Retten i Hillerød.

Kan ikke være andre Anklager Michael Quist havde forinden i sin procedure peget på, at der ikke kunne være andre end Jørgen Schiøtt Hansen, som stod bag drabet - også selvom Jørgen Schiøtt Hansen selv har forklaret i retten, at det sortnede for ham, da kæresten slog op med ham, og at han tog en kniv og senere 'vågnede op', siddende ovenpå hende.

"Det kan ikke have været nogen anden. Der var kun to personer i den lejlighed, og lejligheden havde en sikkerhedsdør, som man ikke bare kunne skaffe sig adgang igennem med et brækjern. Der er heller ingen skader på døren. Så var det Jørgen, der påførte Linda de skader? Det kan ikke være andre," sagde anklageren.

Husker det godt Michael Quist stillede også spørgsmål ved Jørgen Schiøtt Hansens forklaring om, at det sortnede for ham:

"Vi kan kun gisne om, hvorvidt det er rigtigt eller ej. Men herfra er der ingen tvivl: Du kan godt huske det - du har bare ikke lyst til at fortælle om det," sagde anklageren, som også mente, at Jørgen Schiøtt Hansen kørte til Tyskland på drabsdagen for at stikke af:

"Han kørte sydpå for at komme væk - ud af landet og væk fra ugerningerne. Væk fra det drab, han har begået".

"Ind at sidde" Samtidig kom det onsdag frem i retten, at Jørgen Schiøtt Hansen under en samtale med sin søn 1. oktober, hvor Linda Reinfeldt blev fundet død om morgenen, klokken 23.53 blandt andet nævner, at han "ville komme ind at sidde i otte år".

"Han må have været inde og google, hvad det koster at slå en anden ihjel - så han må have vidst, at han havde slået en anden ihjel," siger Michael Quist.

Skar halsen over Ifølge anklageren var der "rigtig meget blod i lejligheden", da Linda Reinfeldt blev fundet, og hun blev dræbt på en brutal måde:

"Der er dybe skader på halsregionen. Hun har stort set fået skåret halsen over. Som ser ud det herfra har han rent faktisk skåret halsen over," sagde anklageren, som tidligere på dagen havde vist domsmandspanelet fotografier fra Jørgen Schiøtt Hansens telefon af vildsvin, som havde fået halsen skåret over:

"Vi ved, han er en ivrig jæger og har gået på jagt hele sit liv - og også slået vildvin ihjel. Det er fuldstændig ligeartede skader, som vi kan se på Linda. Han ved godt, hvordan man slår dyr ihjel - han har gjort det i mange år, når han er gået på jagt, og det er fuldstændig det samme, han gør i situationen over for Linda," sagde Michael Quist.

Ifølge anklageren blev Jørgen Schiøtt Hansen i lejligheden, efter at han havde skåret halsen over på hende.

"Han sætter sig i sofaen, og der er blod over det hele, også på hans bukser. Hvis han virkelig havde fortrudt og tænkt, at han havde gjort noget forfærdeligt, så havde han forsøgt at ringe til 112. Men det gør han ikke. Han foretager sig ikke noget for at redde Linda," sagde Michael Quist, som krævede 12 års fængsel til Jørgen Schiøtt Hansen.

Krævede mildeste dom Forsvarer Betina Hald Engmark mente til gengæld, at Jørgen Schiøtt Hansen skulle idømmes rettens mildeste dom, sagde hun:

"Han ved godt, han har gjort noget, der ikke var heldigt, og han ved, han skal have en straf. Men han kan ikke beskrive for retten, hvad der skete den pågældende dag".

Hun mente, Jørgen Schiøtt Hansen taler sandt, når han fortæller, han ikke kan huske, hvad der skete:

"Han vil gerne belyse sagen, og han har forsøgt at genopfriske, hvad der skete, også imens han har været varetægtsfængslet. Men han har nogle huller, og det er muligt, det er hans egen underbevidsthed, der har skabt hullerne. Men han erkender, han har været på stedet, og at han har lagt de to roser på hende," sagde hun.

Kan være tvivl Jørgen Schiøtt Hansens verden ramlede, da Linda Reinfeldt slog op med ham, sagde Betina Hald Engmark:

"Alt bliver sort, og tæppet bliver revet væk under ham. Og da er det, at der muligvis sker noget i lejligheden, som vi ikke ved, hvad er. Vi ved ikke, hvad der foregår i Jørgens hoved, og vi har ikke et kamera, som kan optage, hvad der er sket. Så det er vigtigt at holde fast i, at selvom sagen umiddelbart kan synes oplagt, så skal anklageren løfte bevisbyrden. Og her er det helt afgørende, at hvis der er begrundet tvivl, så skal det komme den tiltalte til gode. Min opfattelse er, at man ikke kan se bort fra i denne sag, at der kan være tvivl. Min klient ved godt, han skal straffes, men det er ikke umiddelbart min opfattelse, at det bare ligger lige til højrebenet at dømme for drab"

Hun henviste til en række drabssager, hvor tiltalte i stedet var blevet dømt for grov vold.

Men hvis retten valgte at dømme hendes klient for drab, så plæderede hun for, at straffen skulle være på 10 - og ikke 12 - år med henblik på, at Jørgen Schiøtt Hansen var i stærk sindsbevægelse på grund af, at Linda Reinfeldt havde slået op med ham.

Men det var retten altså ikke enig med hende i od dømte ham til 12 års fængsel:

"Vi er kommet frem til, at kærester skal have lov til at slå op med folk uden at risikere at være mindre beskyttet af strafferammen. Derfor lander vi på de 12 år," sagde retsformand Kristian Lind Jensen.

Domsmandspanelet var heller ikke enig med forsvareren i, at Jørgen Schiøtt Hansen skulle dømmes for grov vold i stedet for drab:

"Det, din forsvarer har slået på, er spørgsmålet, om du har haft forsæt til manddrab. Som du nok kan regne ud på afgørelsen, konstaterer vi, at når man stikker en person et par gange i halsen, så må man se det som overvejende sandsynligt, at vedkommende afgår ved døden," sagde Kristian Lind Jensen.

Jørgen Schiøtt Hansen ankede ikke dommen.

relaterede artikler

64-årig mand dømt for drab på kæreste 24. juni 2020 kl. 11:19