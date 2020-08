110 nordsjællandske kunstnere udstiller i Hillerød

I år bliver det i Hillerød, at de 110 nordsjællandske kunstnere i Kunstrunden afholder deres fællesudstilling.

Foreningen Kunstrunden Nordsjælland har gennem 12 år arrangeret åbne døre, fællesudstillinger, mini-runder samt været netværk for en lang række professionelle og aktive kunstnere. I år afholdes fællesudstillingen i Kunsthuset Annaborg på Frederiksværksgade 2A i Hillerød i samarbejde Hillerød Kunstforening.

På udstillingen kan man danne sig et overblik over de kunstnere og kunsthåndværkere, man kan besøge på årets Kunstrunde, og udstillingen afspejler forskelligheden hos de 110 kunstnere. Man kan bl.a. finde keramik, tekstilkunst, skulptur, olie og akrylmaleri, akvarel, tegning, blandform og installationskunst.

Udstillingen er optakt til kunstrundens Åbne Døre, som finder sted 5. og 6. september. Her kan man besøge de enkelte kunstner hjemme i deres atelierer og gallerier. Udstillingen er således en oplagt mulighed for at udvælge og finde inspiration til, hvem man vil besøge.