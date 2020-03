Se billedserie Christian Max Ejstrupgaard Engelbrecht fra Skævinge samlede ind for at dele ud til blandt andet denne dreng i Sri Lanka. Privatfoto

11-årige Christian samlede ind til fattige børn i Sri Lanka

Christian Max Ejstrupgaard Engelbrecht fra Skævinge delte legetøj og tandbørster ud til fattige børn, da han var på ferie

Hillerød Posten - 21. marts 2020

Da 11-årige Christian Max Ejstrupgaard Engelbrecht fra Skævinge i februar skulle rejse til Sri Lanka med sin familie, havde han ingen intentioner om blot at dase på en strand eller rejse rundt til sin egen fornøjelse. Nej, han gik i gang med at samle ind til de fattige børn på børnehjem.

Inden afrejsen 1. februar fik han derfor i samarbejde med brugsuddeleren i Skævinge sat et skilt og en kurv op, hvor folk kunne donere for eksempel blyanter, malebøger, perler, udklædningstøj, biler, dukker og regntøj. Han tog også imod kontantbeløb, som han kunne købe nogle større ting for i Sri Lanka.

Kurven stod i Brugsen i Skævinge i halvanden uge, og mange var villige til at støtte den 11-åriges indsamling. Så familien kunne efterfølgende til turen til Sri Lanka pakke cirka 65 kilo legetøj og cirka 10 kilo tandbørster, som de kunne tage med.

Glade og ydmyge Familien rejste rundt i Sri Lanka, hvor de fik delt tingene ud. Den første, der fik en pakke med et penalhus, biler, tandbørste og noget slik, var en dreng, hvis far var invalid. "Han blev meget glad, men generelt på Sri Lanka er alle meget ydmyge, så han prøvede at skjule sin glæde," fortæller Christians mor Mette Ejstrupgaard Engelbrecht.

Familiens andet besøg var på et børnehjem med 10 drenge, som hver fik en pose med tandbørster, biler, lidt skriveting, noget legetøj og slik.

Senere kørte de til endnu et børnehjem, hvor der boede to piger og deres lillebror sammen med deres far. Deres mor var blevet myrdet, da hun arbejdede i Saudi Arabien. Faren fungerede som en slags vicevært. Og så boede der en pige sammen med sin mor. Faren var død, og de var blevet smidt ud af familien. Moren fungerede som en forstander på hjemmet.

"Vi slæbte puslespil, tegneting, maling osv. ind til de fire børn. De var helt tavse og meget overvældede... Drengen fik en fjeder, og den var han helt vild med. Vi havde også et Kinder-æg med til dem hver. De havde aldrig set sådan et før," fortæller Mette Ejstrupgaard Engelbrecht.

Tandbørster og legetøj Senere besøgte familien Tsunami-byen, der blev bygget af frivillige til de familier, der mistede deres hjem under katastrofen i 2004. Her var i starten cirka 10-12 børn, men så annoncerede den lokale munk i højttalerne, at alle skulle komme ned på "festpladsen":

"Og så stak det helt af. Børn, voksne og ældre kom strømmende til på gåben, cykler og tuk tukker. Og pludselig var pladsen fyldt af børn og voksne, der gerne vil modtage nogle tandbørster og noget legetøj. Det blev til en lidt hektisk stemning, og de begyndte selv at stjæle ting fra vores tuk tuk. De hev i os og råbte efter os, så Christian blev lidt bange til sidst. Heldigvis blev vi reddet af munken, og vi blev velsignet og fik et hvidt armbånd på," fortæller Mette Ejstrupgaard Engelbrecht.

De sidste ting blev delt ud til et børnehjem, efter familien var taget hjem af en familie, de lærte at kende på Sri Lanka.

Samlede ind til dyr Det er ikke første gang, at Christian har samlet ind til velgørenhed. Han har tidligere samlet ind til dyreinternatet, både det i Rødovre, men også to gange i Thailand. Den ene gang samlede han 9.000 kroner ind til et shelter for hunde og katte på Koh Samui, hvor familien var på ferie.

Men denne gang syntes han altså, at børn, der ikke selv har så meget, skulle glædes.

Christian går på Kornmarkskolen og dyrker judo i Hillerød Judoklub.

Mdt