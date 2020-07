11-årige Alma Stahlhut Christiansen har startet sit eget firma, hvor hun gør biler rent indvendig.

Send til din ven. X Artiklen: 11-årige Alma har startet sit eget firma: - Mine lommepenge var hurtigt brugt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

11-årige Alma har startet sit eget firma: - Mine lommepenge var hurtigt brugt

Alma Stahlhut Christiansen fra Hillerød ville gerne tjene nogle penge - og så oprettede hun da lige sit eget bilrengøringsfirma, som der er voksende interesse for

Hillerød Posten - 22. juli 2020 kl. 05:30 Af Tekst og foto: Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange 11-årige vælger at slappe af i deres sommerferie, men Alma Stahlhut Christiansen går i den helt anden retning.

Læs også: TV 2 Lorry sender live fra Hillerød

Hun oprettede nemlig for et par måneder siden sit eget firma 'Almas Bilrengøringsservice', hvor hun tilbyder en komplet indvendig rengøring med støvsugning og vinduespudsning af biler for bare 125 kroner.

Ideen fik Alma, efter hun havde støvsuget i annekset derhjemme og støvsuget sine forældres bil.

"Jeg ville gerne tjene nogle flere penge - mange penge. Mine forældre giver mig lommepenge, men de er hurtigt brugt," fortæller Alma, som for eksempel gerne vil købe smykker for pengene.

"Føles godt" Men det med at finde et fritidsjob, når man er blot 11 år, er faktisk ikke så let. De fleste jobs kræver, at man er blevet 15 år, og det kunne Alma ikke vente på.

"Det føles godt at tjene sine egne penge. Og nu hvor jeg har ferie, har jeg mere tid til det," siger Alma, som har godt booket op i kalenderen med opgaver, da Hillerød Posten besøger hende.

Hendes forældre hjalp hende med at få oprettet sit firma og lavet hjemmesiden almasbiler.dk. Teksten på sitet formulerede hun selv - og så kom hun ellers i sving med støvsuger og pudseklud.

I starten var det mest familie og forældrenes venner og bekendte, som var kunder i Almas forretning. Men kundekredsen voksede langsomt, og på et tidspunkt, da en kunde skrev om hendes firma på en Facebookgruppe, eksploderede interessen. Da blev familien nødt til at oprette et kalenderbookingsystem online, så de ikke selv skulle stå med planlægningen af de mange bilrengøringer, der blev bestilt.

Hun støvsuger måtter, sæder og bagagerum, pudser vinduer og sidespejle og rengør panelerne.

Tager selv imod kunder I starten tjekkede Almas mor, om Alma nu også havde gjort bilen pæn nok, men nu tager Alma selv imod kunderne, gør deres biler rent og kontakter dem per sms, når bilen er klar til afhentning igen.

"Det var lidt underligt i starten at skulle snakke med folk, jeg ikke kender. Så da gik min mor eller far med ud. Men nu klarer jeg det hele selv," siger hun.

Hun har taget imod både store familiebiler med plads til syv personer og masser af skidt - og små biler som stort set var rene, da de kom.

"Der var én, jeg kun brugte en halv time på. Så fik de rabat," siger Alma, som også har fået drikkepenge fra nogle af dem, hvor hun har brugt ekstra tid på bilen.

Stolte forældre Almas forældre Lone og Brian Stahlhut Christiansen er "pavestolte" af Alma:

"Hun fik interessen og ville gerne tjene nogle penge - og så går hun ind og tager ansvar, holder styr på sin kalender og så videre. Hun lærer også at sige goddag og farvel til folk på en god måde - det er noget, man lige skal vænne sig til som 11-årig," siger Lone.

"Hun får en tro på, at hun kan noget, og så lærer hun om, hvad penge er. For penge kommer ikke bare flyvende ned fra himlen. Man skal gøre en indsats for tjene dem," siger Brian.

Nemmere at få job Alma selv fortsætter med sit job som bilrengører efter sommerferien, når der er tid til det for skole og håndboldtræning. Den erfaring, hun får med at drive sit eget firma, kan hun også bruge i fremtiden, mener hun:

"Jeg tror, det kan gøre det nemmere for mig at få et job i fremtiden. For jeg ved, hvad det vil sige at arbejde og tjene sine egne penge".

relaterede artikler

Fysioterapeut er flyttet fra Københavnsvej til Frejasvej 20. juli 2020 kl. 17:00

Donation falder på et tørt sted 20. juli 2020 kl. 16:00