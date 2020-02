Hillerød Svømmeklub har fået knap 190.000 kroner fra puljen. Pengene skal blandt andet bruges på, at fastholde flere børn og unge i svømmesporten. Modelfoto Foto: Seventyfour - stock.adobe.com

10 lokale foreninger fik over 600.000 kroner fra pulje

10 lokale foreninger fik sidste år glæde af penge fra DIF og DGI's 'foreningspulje'

Hillerød Posten - 13. februar 2020 kl. 08:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Idrætsforeningerne i Hillerød modtog sidste år tilsammen 605.000 kroner fra DIF og DGI's såkaldte 'foreningspulje'.

Det skriver de to organisationer i en pressemeddelelse.

Pengene er blandt andet gået til indkøb af forskellige idrætsrekvisitter og til at gennemføre nogle af de tiltag, som de frivillige kræfter i foreningerne har drømt om, men som der ikke har været midler til.

"Jeg glæder mig over, at de frivillige kræfter og medlemmerne ude i idrætsforeningerne på den her måde får en hjælpende hånd. Idrætsforeninger er med til at skabe fællesskaber og sunde aktiviteter i alle Danmarks lokalsamfund, og den her pulje bakker op om det gode arbejde i foreningerne," siger skatteminister Morten Bødskov (S) i pressemeddelelsen.

Sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, SF og Radikale Venstre står Socialdemokratiet bag den politiske aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner kroner årligt, som foreningslivets forskellige hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger.

Stor tilfredshed For at spare administrationsudgifter gik idrætsorganisationerne DIF og DGI sammen om at etablere DIF og DGI's foreningspulje. Herfra uddeles midlerne til idrætsforeningerne på baggrund af ansøgninger. I 2019 blev der i alt uddelt 47 millioner kroner til 1464 idrætsforeninger i 95 ud af landets 98 kommuner.

"Midlerne skaber udvikling og aktivitet i de enkelte idrætsforeninger og gør derfor en kæmpe forskel ude i lokalsamfundene. Der har været tusindvis af spændende og inspirerende ansøgninger, og foreningspuljen har opfyldt rigtig mange af de ønsker og drømme, som findes blandt de frivillige kræfter i idrætsforeningerne," siger Niels Nygaard, der er formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Der er også stor tilfredshed med foreningspuljen hos DGI.

"Det er er godt at se, at der er kort vej fra ansøgning til handling. Når de mange idéer og initiativer bliver til virkelighed, så gør det en positiv forskel i forhold til at få flere i gang med at dyrke idræt og motion. Derved støtter idrætsforeningerne også op om Bevæg dig for livet, DGI og DIF's fælles ambition om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation," siger Charlotte Bach Thomassen, der er formand for DGI.

Fastholde børn En af de lokale foreninger, der har modtaget penge fra foreningspuljen, er Hillerød Svømmeklub.

Klubben har fået knap 190.000 kroner fra puljen, og de skal gå til initiativer, der skal være med til at øge svømmeglæden hos børn og unge, fortæller Tilde Juul, der er formand for Hillerød Svømmeklub.

"De fleste går til svømning, når de er små og skal lære at svømme. Det er ikke altid naturligt at fortsætte med at gå til svømning, når man først har lært at svømme, men vi vil selvfølgelig gerne fastholde flere børn og unge i svømmesporten, så det bliver en sportsgren, man går til - altså præcis som man går til eksempelvis fodbold eller håndbold. På den måde kan vi måske som forening i højere grad bidrage til fællesskab og demokratisk dannelse blandt unge," fortæller Tilde Juul til Hillerød Posten.

Nogle af pengene fra puljen bliver blandt andet brugt på en forundersøgelse, som Center for Ungdomsstudier er ved at lave. Den skal munde ud i nogle svar på, hvad der har betydning for at unge fortsætter med at have lyst til at gå til svømning.

"Vi har selvfølgelig selv en masse konkrete ideer til, hvad vi kan gøre for at øge svømmeglæden hos børn og unge, men vi håber, at undersøgelsen kan bidrage med nye perspektiver, som vi ikke selv har tænkt på. I vores projekt ønsker vi at undersøge, hvilke kulturelle og organisatoriske faktorer, som er på spil i forhold til at få børn og unge til at bevare svømmeglæden, og iværksætte initiativer på baggrund heraf," fortæller Tilde Juul.

Det er i øvrigt planen, at rapporten fra Center For Ungdomsstudier også kan bruges af andre sportsforeninger, der står med lignende udfordringer.

Derudover skal pengene fra DIF og DGI også bruges på blandt andet en ny hjemmeside og forskelligt informationsmateriale. Klubben har også ansat en freelance projektleder, der skal være med til at igangsætte nogle af initiativerne.

Den 1. marts 2020 åbner DIF og DGI's foreningspulje igen for ansøgninger. Nærmere information om puljen, der foreløbig løber til og med 2021, findes på de to idrætsorganisationers hjemmesider.

Her kan man også finde en oversigt over, hvilke foreninger i hele landet der hidtil har fået bevilget penge.

Følgende lokale foreninger fik penge fra puljen i 2019:

Hillerød Svømmeklub 187.200 kroner

Hillerød Fodbold 181.750

Hillerød Tennisklub 55.000

Hillerød Bueskyttelaug 35.000

Hillerød Basketball Klub 30.000

Cycling Club Hillerød 25.000

Hillerød Skytteforening 25.000

Hillerød G.& I., Bordtennis 25.000

Sponz MTB 25.000

Styrk din krop, Hillerød 16.000

