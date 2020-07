Se billedserie Politikerne vil høre omverdenen om fordele og ulemper ved at lukke kommunens 10. klasseskole på Nordre Jernbanevej.

10. klasseskolen risikerer at falde for sparekniven

Byrådsflertal har sendt et spareforslag om at lukke kommunens 10. klassetilbud og i stedet åbne nyt på U/Nord i høring

Hillerød Posten - 08. juli 2020

10. klasseskolen i Hillerød har gennem omkring 20 år tiltrukket elever fra både Hillerød og resten af Nordsjælland - men tilbuddet risikerer nu at blive sparet væk.

I hvert fald sendte Hillerød Byråd forleden et forslag om at erstatte 10. klasseskolen på Nordre Jernbanevej med et tilbud på U/Nord, som driver både gymnasiale og erhvervsuddannelser. Forslaget kan spare Hillerød Kommune for omkring en million kroner om året, da udgiften ifølge forventningerne vil falde fra 4,9 millioner kroner til 3,8 millioner kroner årligt.

U/Nord har 10. klassetilbud af høj kvalitet, sagde Peter Frederiksen (V), formand for Børn, Familie og Ungeudvalget, på byrådsmødet 26. juni:

"Det er et mere erhvervsrettet tilbud, men det udelukker ikke, at man senere kan blive STX- eller HF-student. Vi kigger også på en ikke ubetydelig økonomisk effekt. Det er en reduktion på omkring 23 procent til at drive vores 10. klassetilbud. Det omfatter 39 elever fra Hillerød ud af 123, der går der. Samtidig kan vi kigge på, hvordan vi bruger de kommunale bygninger - de kunne bruges til et andet formål".

S bakkede op Socialdemokratiet bakkede også op om at sende sagen i høring, så politikerne kan diskutere den igen til august:

"Der er bestemt fordele og ulemper ved at organisere det anderledes. Men de hårde fakta er, at budgetterne er stramme, så vi skal også se på den økonomiske gevinst. Der er ikke så mange hillerød-elever i vores 10. klasseskole. Samtidig er det vigtigt for os, at vi får en rigtig god uddannelse på erhvervsskolen. Så der er nogle andre åbninger og muligheder i det," sagde Christina Høi Skovdal.

Stemte imod Både Enhedslisten, SF og Nye Borgerlige stemte dog imod forslaget om at sende lukningen af 10. klasseskolen i høring.

"Jeg kan godt forstå udvalgets problemer med at finde fornuftige besparelser, for de er meget svære at finde. Men det, man har fundet nu, synes jeg desværre også er en rigtig dårlig løsning," sagde Rikke Macholm fra SF.

Hun ærgrede sig over, at 10. klasseskolen er i fare:

"Det et unikt tilbud til de unge - et tilbud som vi med rette kan være stolte af. Det tiltrækker elever fra mange omegnskommuner, og de ansatte er erfarne, dedikerede og har de rigtige efteruddannelser. De ansatte kan ikke bare flytte med til U/Nord," sagde hun og mente også, at der er en fare for, at de sårbare unge kan blive tabt på gulvet, hvis tilbuddet lukker.

10. klasseskolen har nemlig også taget de elever ind, som er droppet ud af en ungdomsuddannelse eller vender hjem fra efterskole- eller udlandsophold, som de ikke magter.

Sænke et flagskib Med i sagsfremstillingen var et fire sider langt brev fra lærere og forældre i skolebestyrelsen på 10. klasseskolen. Her kalder de 10. klasseskolen for et flagskib, som det vil være ærgerligt at sænke:

"Vi tilbyder netop det attraktive ungemiljø, som mange unge søger, og vi er bange for, at rigtig mange af de elever, vi tiltrækker, vil stå uden et relevant tilbud".

Netop eleverne fra de omkringliggende kommuner er med til at skabe det unikke miljø på skolen, mener de. Samtidig frygter de, at kommunens 10. specialklasse, EUD10-klassen og modtageklassen får tæppet revet væk under sig.

Brevet gjorde indtryk på byrådet – blandt andet på Jørgen Suhr fra Radikale Venstre:

"Henvendelsen gør et stort indtryk," sagde han, men støttede samtidig op om, at forsalget nu kommer i høring:

"Vi har et godt nuværende tilbud. Det er også det, man får indtryk af, når man læser henvendelsen fra skolen. Det er en skole, som gør mange ting og tager sig af elever, som har det svært fagligt. Så nu får vi mulighed for at forholde os til de kommentarer, som er kommet, og som kommer senere. U/Nord mener også at kunne løfte en stor del af opgaven, og de leverer i andre sammenhænge rigtig gode tilbud. Alt i alt er det en god idé at få vurderet, om vi kan organisere vores tilbud på en ny måde, uden at det går ud over kvaliteten," sagde han.

Sagen er nu sendt i høring inden den politiske behandling til august.