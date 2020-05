"I en tid. hvor der stilles særligt store krav til fællesskabet. kan man ikke lade være med at tænke på, hvor meget vi kan ved fælles vilje ? og hvor mange andre problemer end Corona, der kræver fælles handling," skriver Tue Tortzen, byrådsmedlem i Hillerød for Enhedslisten. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

1. maj-hilsen fra Enhedslisten: -Det er fællesskabet, som kan løse fælles problemer

Der er mere end nok at kæmpe for i verden, skriver Tue Tortzen, som er det lokale medlem af Enhedslisten i Hillerød Byråd her på 1. maj, hvor markeringen er aflyst

Hillerød Posten - 01. maj 2020 kl. 10:15 Af Tue Tortzen, byrådsmedlem i Hillerød for Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er jo en mat fornemmelse, når vi højest må være 10 samlet for at fejre 1. maj - men det skal ikke gå ud over kampånden.

I en tid. hvor der stilles særligt store krav til fællesskabet. kan man ikke lade være med at tænke på, hvor meget vi kan ved fælles vilje - og hvor mange andre problemer end Corona, der kræver fælles handling.

I Danmark kan vi håndtere sundhedskrisen, fordi vi er et rigt land, og fordi vi har et reguleret samfund, som langt de fleste respekterer.

Det har de ikke i Latinamerika, Afrika, Mellemøsten og mange steder i Asien, hvor størstedelen af jordens befolkning bor. De har det heller ikke i "Gods own contry" USA, fordi der er så mange fattige uden sundhedsrettigheder og så megen "frihed", at systemet ikke fungerer.

Danmark slipper nådigt gennem Corona, men det hjælper ikke, når store dele af verden ikke har mulighed for at styre situationen, smitten kender ingen grænser.

Hvis vi skal sikre os mod fremtidige verdensomspændende sygdomsudbrud, må vi give mulighed for større velstand og sikkerhed i alle lande - kort sagt fordele rigdommene ligeligt i verden.

1/3 af klodens beboere bruger mange flere ressourcer, end miljøet kan bære. 2/3 lever i mangel og fattigdom. Det er ikke holdbart ret meget længere.

Dels fordi de 2/3 ikke vil finde sig i det - de vil rejse til "Vesten" som flygtninge eller angribe os som hævn, når deres landområder oversvømmes eller bliver til ørken. Forståeligt nok, men skidt for os.

Hvis alle mennesker på jorden skal have tag over hovedet, elektricitet, rent drikkevand, tilstrækkelige fødevarer og et forbrug, der bare minder om halvdelen af det, vi har i Danmark, skal der ske noget meget hurtigt. Med den nuværende teknologi vil atmosfæren bryde sammen, hvis alle indere og afrikanere skal have et køleskab. Der skal sættes hundredetusinder af vindmøller, solceller og andre vedvarende energiteknikker op i løbet af få år. Der skal fart på anvendelsen af brint, så energien kan lagres. Der skal skabes et verdensomspændende net af superledere, som kan fordele strømmen rundt.

Hvis alle skal have de mest nødvendige forbrugsvarer, må vi holde op med at producere overflødige luksusvarer. Hvis alle munde skal mættes, skal vi hjælpe udviklingslandene til at få bæredygtige landbrug, som kan brødføde dem - i stedet for at holde dem nede af hensyn til vores egen eksport.

Før Corona havde vores regering store problemer med at finde 2,3 milliarder til en ny miljøplan. Så kom smitten, og man "fandt" 300 milliarder til at støtte erhvervslivet. Det var godt og rigtigt, men i betragtning af at mange, mange flere mennesker vil dø på grund af klimaændringer, må vi bruge de nye erfaringer om "nødberedskab" til at finansiere en fuldstændig omstilling af produktion, forbrug og adfærd.

Det er fællesskabet, som kan løse fælles problemer, og det er olieselskaberne,våbenindustrien og resten af storkapitalens profitjagt, som står i vejen for en bæredygtig og fredelig verden.

I stedet for at logre efter "vestens naturlige leder " - USA - må vi have Danmark tilbage i rollen som et land, der holder sig uden for krige, støtter retfærdig samhandel og er forrest i udviklingen af ny teknologi, som kan begrænse den truende miljøkatastrofe.

Ellers kommer vores børn og børnebørn til at opleve tilstande, som får Corona til at ligne en sommerforkølelse.

God 1. maj - der er mere end nok at kæmpe for.

