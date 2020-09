Naturens Dag: Tag familien med St. Lyngby Skov

Så har du mulighed for at tage familien med ud i naturen på Naturens Dag i St. Lyngby Skov.

Skovlauget i St. Lyngby Skov vil give mulighed for, at man kan opleve mørkning, nat og daggry i naturen. Derfor er en aktiviteterne på dagen at sove i shelter, hængekøje eller telt. Arrangementet begynder ved 17-tiden lørdag 12. september og slutter ved 12-tiden søndag 13. september.