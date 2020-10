Zizzi på Stengade i Helsingør lukker inden årets udgang på grund af dalende omsætning som følge af Covid-19. Foto: Per Skovkjær Sand

Zizzi lukker: Svenskerne mangler

Af Per Skovkjær Sand

I en periode har der været helt lukket for rejser mellem Sverige og Danmark, og der er stadig langt færre svenskere i byen til at købe tøj i Zizzi-butikken, oplever butikschefen.

Butikken, der sælger kvindetøj i plus-size, er ejet af Ball Group i Billund, som har truffet beslutningen om lukningen. I august meldte Ball Group ud, at de ville lukke 6 ud af Zizzi-kædens i alt 40 butikker i Danmark, skriver avisen JyskeVestkysten.

- På grund af Covid-19 har vi brugt tiden på at kigge ind i vores butiksnetværk, og det er klart, at vi har haft fokus på, hvilke butikker, vi ser, klarer sig bedst i fremtiden med hensyn til både lokation og omsætning, oplyste Gunn Inger Hansen, der er Retail Director i Ball Group i august, ifølge JyskeVestkysten.

Butikschef i Helsingør Anette Aaby fortæller, at Zizzi på Stengade har et lejemål, der løber til 31. december i år.

- Det er selvfølgelig noget værre noget, men det ser ud til, at der er mange butikker i byen, som har haft problemer, siger butikschefen.

Ball Group Denmark ApS, firmaet bag Zizzi-butikkerne i Danmark, havde sidste år indtægter for over en halv milliard kroner (565 millioner kroner) og et overskud før skat på 23 millioner kroner, hvilket var på niveau med året før.