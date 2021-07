Zar er tilbage i Kulturhavnen

Skonnerten og skoleskibet Zar er nu tilbage i Helsingør efter et månedlangt værftsophold på Ring-Andersens Skibsværft i Svendborg. Her skulle det gode skib blandt andet have monteret seks nye køjer, så det bedre er i stand til at fungere som skoleskib, ligesom der også er blevet monteret en varmepumpe, så man kan opholde sig på skibet i vinterperioden uden at fryse alt for meget.