Words-aften med ny familiefortælling

Helsingør: Under overskriften 'Alt det som Inger ser ... (dét får Inger ondt af)' venter der 12. november på Toldkammeret publikum en scenisk fortælling om misbrug i en udsat familie set gennem 8-årige Ingers perspektiv. Denne Words-aften Special er af og med de to fortællere Pernille Stockfleth og Kasper Sørensen og med André Andersen som instruktør.

Musikken blæser ud over stuens dansegulv. Far svinger mor omkring, en flaske vælter, øllet løber ud på gulvet. En, der måske hedder Kenneth, skraldgriner. Alle voksne ler.

Inger ler ikke. Hun er 8 år. Hun henter sin dyne pingvinen og lister døren op. Ude på opgangen er der mørkt, og musikken runger i opgangen, indtil døren er lukket igen. Naboen skruer lidt op for sit tv. Inger krammer sin tøjpingvin og smyger dynen om sig og giver sig til at vente på, at de skal blive fulde nok til at falde i søvn ... igen.