Der både walk and talk-læsegrupper her fra biblioteket i Espergærde og fra biblioteket på Kulturværftet.Foto: Lars Skov

Walk-and-talk: Bibliotekerne er klar med sommerlæseklubber

Refleksioner over det at vandre' er det ene emne for bibliotekets læseklubber denne sommer. Det tema har bibliotekarerne valgt helt bevidst. Sommerens læseklubber foregår nemlig gående ude i Helsingørs og Espergærdes skønne omgivelser.

Torsdag d. 25/6 kl. 10 - Tomas Espedal - Gå. Eller kunsten at leve et vildt og poetisk liv. Torsdag d. 23/7 kl. 10 - Erling Kagge - At gå - et skridt ad gangen