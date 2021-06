Helsingør skal være med til at skabe verdens bedste dagtilbud. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vuggestuer og børnehaver bliver sat fri

Helsingør Byråd har netop vedtaget de såkaldte hegnspæle, som danner en ramme for, hvordan kommunens daginstitutioner bliver sat fri fra regler og får mulighed for at prøve nye ting af.

04. juni 2021

Helsingør Kommune har i de kommende tre år stort set frie hænder, når det gælder daginstitutionerne i kommunen. Det har Folketinget besluttet.

Kommunen har lov til at sætte næsten alle eksisterende regler og krav til side for at give plads til at skabe Danmarks bedste dagtilbud. Men kun næsten. At blive sat fri kræver nemlig også regler og en ramme.

Helsingør Byråd har netop vedtaget disse regler - de såkaldte hegnspæle, som skal hegne frisættelsen ind - ligesom byrådet har besluttet målene for frisættelsen. Det overordnede mål er at skabe endnu mere kvalitet for børnene, og derudover gælder visionsmålene på børneområdet, som er beskrevet i kommunens Vision 2030.

Når det gælder regler, holder byrådet fast i ganske få af de eksisterende regler. Der vil for eksempel stadig være samme lukkedage i alle daginstitutioner, og principperne for pladsanvisning, åbningstider og alternativ pasning vil være fastsat fra kommunens side.

Samtidig er det besluttet, at minimumsnormeringerne fastholdes, og det samme gør sprogvurderinger af børnene.

Alt andet i daginstitutionernes dagligdag kan i princippet ændres, og det glæder borgmester Benedikte Kiær sig til at se ført ud i livet:

- Nu får vores vuggestuer og børnehaver mulighed for at prøve nogle af deres egne nye gode ideer af. Det skal selvfølgelig ske i tæt samarbejde med forældre og medarbejdere, hvor udgangspunktet er endnu mere kvalitet for børnene. Men jeg vil også understrege, at det er super vigtigt, at forældrene bliver inddraget - særligt efter en tid med nedlukninger og restriktioner. Der er i den grad brug for fysiske møder og samvær, siger hun i en pressemeddelelse udsendt af Helsingør Kommune.

Flerårige budgetter Et af de elementer, der skal give dagtilbuddene mere handlefrihed, er beslutningen om at tildele dem flerårige budgetter. Det betyder, at de får mulighed for at spare op til større investeringer.

Nu, hvor Byrådet har hegnspælene på plads, kan daginstitutionerne for alvor komme i gang med det konkrete arbejde med frisættelsen. Formelt træder Velfærdsaftalen i kraft i Helsingør Kommune den 1. juli 2021, men allerede i går blev der holdt et stort virtuelt kickoff-møde med titlen 'Fælles viden - fælles start'.

Her samles byrådspolitikere, dagtilbudsledere og repræsentanter for forældrebestyrelser, medarbejdere og faglige organisationer - og det advisory board, som følger frisættelsen. Boardet består af ni specialister på dagtilbudsområdet, som vil give sparring og inspiration i de tre år, forsøget med frisættelse løber.

Børn 100 procent i fokus Efter sommerferien er tanken at holde forskellige arrangementer for ledere, medarbejdere og forældrebestyrelser, så de er klædt bedst muligt på til at blive sat fri.

- Frisættelsen kan se meget forskellig ud, alt efter hvilken daginstitution man befinder sig i. Nogle kan have et ønske om at kaste alt op i luften og se, hvor det lander, mens andre vil foretage mindre justeringer. Fælles for alle er, at de har mulighed for at blive meningsløse arbejdsopgaver kvit og indrette sig, så børnene er 100 procent i fokus hele tiden, siger Gitte Kondrup, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Velfærdsaftalen løber i tre år, frem til sommeren 2024. VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, følger projektet og evaluerer både midtvejs, og når forsøget er slut.

- Alle er meget spændt på at se, om der kommer noget ud af denne frisættelse. Også landspolitikerne er naturligt meget nysgerrige. Derfor er det godt, at dette frisættelsesforsøg bliver fulgt. Med frisættelsen følger ansvar - også et ansvar for at vise, hvad en frisættelse kan betyde af muligheder. Mit håb er, at vi med denne frisættelse kan vise, hvordan man skaber verdens bedste dagtilbud, siger borgmester Benedikte Kiær.

