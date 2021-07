Vred ung mand smadrede rude på station

Nordsjællands Politi blev kaldt til stationen lidt efter kl.15.00 med melding om, at to personer var oppe at toppes. Da patruljen ankom, træf man den ene person, en 22-årig mand fra omegnen af København. Han var fortsat så indebrændt, at han først smadrede en rude i stationsbygningen, så han fik skader på armen, og efterfølgende fornærmede politifolkene verbalt, så han ifølge vagtchef Daniel Cunneely både blev sigtet for dette og for hærværk.