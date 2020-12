Vred bilist i Mercedes påkørte kvindes bil to gange

En ukendt bilist påkørte flere gange mandag eftermiddag en 48-årig kvindes bil.

Det skete i krydset Mørdrupvej/Agnetevej, hvor kvinden holdt og afventede, at hun kunne køre over krydset. Her dyttede den bagvedholdende bil, en grå Mercedes, af hende, hvorefter føreren lavede et mindre påkørsel af kvindens bil.