Det blev under oplæsningen af sigtelsen ikke nævnt, hvorvidt den 25-årige mand og kvinden kendte hinanden eller ej, ligesom kvindens alder ikke blev oplyst. Foto: Arkiv

Voldtægt i klitterne: 25-årig mand fængslet

Helsingør - 09. juni 2021 kl. 09:14 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

En 25-årig mand er tirsdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i en sag om voldtægt begået i klitterne ved Hornbæk Strand søndag den 6. juni omkring klokken 01.00.

Ifølge sigtelsen skulle den 25-årige have tiltvunget sig et fuldbyrdet samleje samt anden seksuel omgang end samleje med en kvinde, der ifølge sigtelsen både skulle have sagt stop, nej, og at det gjorde ondt, uden at det fik den 25-årige til afbryde handlingerne.

Den 25-årige mand nægtede sig skyldig under grundlovsforhøret, der fandt sted tirsdag eftermiddag ved Retten i Helsingør. Over for dommer Allan Gaardbo indvilligede han i at afgive sin version af hændelserne.

Det blev dog ikke muligt for hverken pressen eller andre tilhører at overvære hans udlægning af sagen. Med en henvisning til centrale vidner i sagen, der forud for grundlovsforhøret endnu ikke var afhørt af politiet, anmodede anklageren nemlig om dørlukning, og trods protester fra avisen og dens kollegaer, imødekom dommeren dette ønske.

Den 25-årige mand blev varetægtsfængslet i 14 dage.