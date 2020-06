Voldelig dement beboer havde fået sin medicin

- Der stod i medierne, at den demensramte beboer ifølge politiet ikke havde fået sin medicin og som følge deraf var blevet voldelig. Det er ikke korrekt. Beboeren havde fået sin medicin, hvilket personalet havde dokumenteret på sædvanlig vis, understreger Eva Lunding Olsen.

- Det er altid meget sørgeligt, når en beboer har det så dårligt psykisk, og når det kommer til at gå ud over en medarbejder, som passer sit arbejde og gør sit bedste. Der er draget omsorg for både beboeren og de berørte medarbejdere, oplyser OK-fondens direktør, Eva Lunding Olsen.