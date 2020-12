Vold mod togkontrollør

Klokken 19.07 blev det anmeldt til Nordsjællands Politi, at en togkontrollør netop var blevet skubbet hårdt i brystet af en passager, som havde nægtet at oplyse sit navn, da kontrolløren ville give ham en afgift for ikke at have billet til kystbanetoget mod København. Kontrolløren havde stået ved udgangsdøren i toget ved Snekkersten Station, og gerningsmanden havde skubbet ham for at slippe ud af toget.