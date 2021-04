»Volcano« i Galleri Orange

Den 41-årige kunstner Niels Corfitzen er trådt ind på den danske kunstscene med stormskridt. Han er i dag en af de mest eftertragtede og efterspurgte danske kunstnere. For 2 år siden fik han den ære at portrættere Kronprins Frederik. Værket hænger i dag på Amalienborg.

- Vi er glade for at kunne invitere til udstillingen »Volcano« med kunstneren Niels Corfitzen. Han har det, der skal til for at skabe noget stort i kunsten. Han har opnået en fantastisk håndværksmæssig kunnen, han har igennem årene fået sit helt eget udtryk, men frem for alt, har han noget på hjertet, noget han gerne videregiver til sig selv og os, forklarer galleriejer Georg Reinhard Mathiasen.