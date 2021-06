Der er plads til 85 gæster til hvert show, der er delt op i to dele. Her er skuespillerne godt igang med en sketch omkring landeplagen »Druk«. Foto: Philip Horup

Vokseværk og selvironi for fuld udblæsning: Nu er byens revy for alvor tilbage

Revyen i Helsingør er rykket på en større scene i Industriforeningens Hus. Med årets show bevarer revyen benene solidt plantet i Helsingør, men holdet drømmer større endnu

Helsingør - 04. juni 2021 kl. 13:15 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Revyen i Helsingør har bestemt sin berettigelse i det danske revy-landskab.

Der er nemlig gennemgående højt niveau på scenen igennem de knap to timer årets show på Stengade 51 varer. Torsdag var der premiere.

Det var tydeligt, at publikum - der denne aften bestod af flere garvede revy-folk som Torben Træsko, Dick Kaysø og Jakob Fauerby - havde glædet sig til en aften ude, og det samme havde skuespillerne tydeligvis.

Kvartetten bestående af Le Münster-Swendsen, Dan Schlosser, Sune Svanekier og Simon Nøiers nød åbenlyst hvert et sekund på scenen, og det smittede af på hele foretagendet.

En skøn selvironisk tilgang viser, at revyen er bevidst om sin position som en nyere yngre revy uden verdens største budget - hvilket uproblematisk bliver opvejet af skuespillernes gode kemi og udstråling.

Her bød også kapelmester Catrine Frølund ind med et fremragende og charmerende indslag om at drømme sig mod større scener. Eller mere specifikt en meget indædt og detaljeret drøm om at være Philip Faber med perfekt sideskilning, eget pigekor, flygel på Østerbro, og jeg skal komme efter dig.

Ikke brug for hjælpepakke Men faktisk er revyen allerede godt på vej mod større scener, for hvor de for to år siden optrådte i Restaurant Strejfs intime lokaler, er de i sommer rykket ind i Industriforeningens Hus. Sidste år blev showet desværre aflyst grundet covid-19, og coronaen får da også en del hug med på vejen. I et absurd nummer, der peaker ved, at et fuldtalligt Helsingør Brass Band bliver kylet ud på røv og albuer efter et ultrakort visit på scenen, kommer hjælpepakkerne under kærlig behandling og igen med et dejlig selvironisk twist.

- Er der ikke mere i?, spørger skuespillerne undrende, da de undersøger Joy Mogensens hjælpepakke, der skal redde forestillingen:

- Og vi har brugt det hele på pailletter, bliver der bittersødt konstateret af holdet, der ellers lige har danset rundt i en rus af guld og glimmer.

På trods af sidste års aflysning er der ikke tale om genbrug, og manuskriptet er blevet opdateret så det fremstår aktuelt - eksempelvis en sketch omkring de kontroversielle Syrien-udvisninger. Her må en skrækslagen, pæredansk murer pludselig kæmpe for sit liv i Danmark og svare på umulige spørgsmål i Udlændingestyrelsens kyniske gameshow, hvis han da ikke vil have en enkeltbillet til Damaskus. Et snydespørgsmål om Olsen Banden (som der rent faktisk tidligere har været ægte spørgsmål om i indfødsretsprøven) sender den stakkels murer på grådens rand, inden hammeren falder med sidste spørgsmål.

- Hvor mange mursten er der brugt til at bygge Kronborg?

Ekstra værdi til de lokale Generelt implementerer showet elegant lokale kær/særtegn uden det føles påtaget, og undervejs kommer showet forbi alt fra Strandhuset til Teatergruppen Dueslaget og Færgeterminalen.

Über-lokalt, selvironisk og meget meta-agtigt bliver det, når Le Münster-Swendsen stortudende modtager en Oscar-statuette for sin medvirken i succes-filmen »Druk«, som hun rent faktisk havde en lillebitte rolle i. Eller når Sune Svanekier, der netop nu er overalt på TV som en del af Danske Spils reklamer, optræder som katastrofal reklameskuespiller.

Men det skal her understreges, at revyen i Helsingør byder på god underholdning, om man er fra sundbyen eller ej, så det lokale islæt er mere at betragte som merværdi for de særligt indviede.

Forestillingen er gennemført, ambitiøs i sin egen ret, og den kan ses til og med den 26. juni.